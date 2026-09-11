Las estrategias inéditas de las escuelas porteñas ante la baja de natalidad

La problemática demográfica obliga a repensar prácticas: unificación de cursos y trabajo en conjunto con escuelas vecinas son algunas de las nuevas dinámicas. Cuáles son los principales desafíos.

El Día del Maestro se celebra este año en un escenario de baja sostenida en la tasa de natalidad en la Ciudad de Buenos Aires que, a lo largo de los años, dejó de ser una proyección estadística para convertirse en una realidad que ya es posible palpar en los pasillos escolares.

En las aulas porteñas del nivel primario e inicial, la reducción de la matrícula obliga ya a repensar las dinámicas pedagógicas, con docentes que deben acostumbrarse a trabajar con grupos reducidos y escuelas que recurren a estrategias inéditas para atraer nuevos alumnos.

Las cifras del Ministerio de Salud muestran una caída de un 47% en los nacimientos respecto de 2014 , una tendencia demográfica que ya comienza a mostrar cifras alarmantes en algunos establecimientos públicos. En escuelas donde el promedio histórico superaba los 20 por curso, hoy los primeros grados se abren con grupos drásticamente reducidos.

Débora Vergara, directora de la Escuela 3 D.E 17, describe esta situación en primera persona: "Nosotros estamos paulatinamente viendo las consecuencias de la baja natalidad porque esta es una escuela que tiene en promedio 22 alumnos, pero en primero y en segundo ya tenemos una ínfima matrícula. En primero tenemos seis estudiantes este año y en segundo tenemos ocho. Si bien se trata de una situación puntual que ocurrió en nuestra escuela, es algo que ya vemos que está pasando también a nivel general".

Ante este panorama, la fragmentación tradicional por grados empieza a ceder paso a modelos de trabajo más flexibles para fomentar la interacción y también para evitar la deserción de los alumnos hacia otros establecimientos.

Según Vergara, una de las posibilidades es la de trabajo conjunto entre alumnos de diferentes niveles para evitar el aislamiento y fomentar dinámicas colectivas: "Nosotros tenemos esta modalidad de trabajo cada 15 días, donde la escuela se reagrupa de otra forma para trabajar por proyectos en los que, digamos, puede haber un niño de segundo con uno de cuarto y uno de quinto con uno de tercero".

Sobre las limitaciones de un grupo tan reducido, agrega: "En primer grado son seis estudiantes, entonces por ahí las clases de educación física son súper aburridas para esos chicos, porque imaginate a qué juego van a jugar que sea divertido si encima por ahí uno faltó y son cinco... Entonces ahí sí buscamos, por ejemplo, que los viernes los chicos de primero y segundo trabajen en equipo para que se vinculen con otros chicos".

En la misma línea, la dirigente educativa contó que también se trabaja en alianzas estratégicas entre escuelas primarias y jardines de infantes para garantizar el acompañamiento de los futuros ingresantes. "Ahora estamos trabajando también con un proyecto de articulación con una escuela vecina, juntando los segundos grados para que sean los referentes de los futuros ingresantes del año que viene. Entonces como que ellos van a ser los mini padrinos de los que ingresen a la escuela", destaca.

La realidad supera a las proyecciones, obligando a las instituciones a recurrir a estrategias inéditas en la comunidad para atraer nuevos alumnos. "Personalmente me pasó el otro día de ver en una fiambrería del barrio de ver un cartel que decía: 'Tenemos vacantes en el JIN de Villa del Parque, con disponibilidad en tales salas'. Hace años era impensado convocar a la comunidad y al barrio a sumarse a la escuela pública. Hace no muchos años las inscripciones reventaban y era prácticamente imposible conseguir una vacante. Es muy fuerte todo esto que estamos viviendo".

Cambios culturales, las causas del fenómeno de la baja natalidad

De acuerdo con el análisis de la docente, la disminución en los nacimientos responde a una convergencia de factores culturales y de políticas públicas que devinieron en la cifra actual.

El fortalecimiento de ESI, la prevención de embarazos no deseados y el acceso a recursos de cuidado en la escuela secundaria contribuyeron significativamente a la reducción del embarazo adolescente. "Creo que se asigna para darle un poroto a la educación en que hay más educación en relación al cuidado y no solamente al cuidado, sino a la prevención de embarazos no deseados. Creo que ha sido fruto de la conciencia y también de la respuesta de parte del sistema en brindar educación y recursos para que los jóvenes puedan cuidarse", reflexionó.

En la misma línea, las nuevas generaciones priorizan el desarrollo personal, los viajes y la estabilidad económica por sobre los mandatos tradicionales. "Escucho, por otro lado, a jóvenes maduros que forman familias y eligen no tener hijos, pero sí mascotas. Como que también hay algo de los deseos de las parejas de planificar otras cosas: viajes, bienestar personal, y no querer asumir el compromiso de criar", explica la docente, agregando que "se han ido los mandatos sociales de que uno se tiene que casar, tener hijos... Es como que todo esto se va desmitificando. Por eso digo, es más un cambio global".

Un factor en paralelo: menos anotados en la carrera docente

A la falta de alumnos, se suma una crisis vocacional dentro del propio sistema educativo. La inscripción en los profesorados muestra una caída constante y la docencia ha pasado a ocupar los últimos lugares en las preferencias de los test vocacionales.

"Lo que nosotros también vemos en educación, siendo algo que nos preocupa, es que tampoco hay jóvenes que estén eligiendo esta carrera... Como que la vocación va por otro lado, que era lo que muchas veces nos movilizaba a tomar una decisión, dando cuenta de que son muchos los desafíos que representa una escuela", advirtió Vergara.

"No es solamente el deseo de querer enseñar y educar, sino que hay que tener el valor y la conciencia de que el escenario hoy es complejo. Hay que ampliar la mirada también en cómo se construye una escuela hoy. Recién este año podríamos decir que hay políticas educativas que acompañan a estas decisiones.", opinó.

En ese sentido, Vergara profundizó: "La escuela hoy alberga a niños con todas, digamos... cuestiones de salud, algunas identificadas, otras no identificadas. Eso de que la escuela pública es un derecho de todos y los padres deciden que sus hijos vayan a una escuela común, por ejemplo, ha generado desafíos diversos en las escuelas porque nosotros no hemos estudiado para escuela especial. Y hoy estamos hablando de educación diversificada con distintas propuestas que dan cuenta de la preparación que tuvimos que ir forjando un poco a los ponchazos para dar respuestas a las necesidades especiales de los estudiantes".

"Y a ver, una persona que elige el profesorado sabiendo que tiene una expectativa muy amplia de poder enseñar y abordar todo lo que pueda dar... no está muy a la altura del trabajo que trasciende las 4 o las 8 horas dentro de la escuela. Para los que estamos en actividad sabemos que la docencia, cuando uno la elige, es para estudiar toda la vida", reflexionó la docente.

A pesar de que hay reducción de matrículas, en la actualidad preocupa el hecho de que la escasez de profesionales genera vacantes difíciles de cubrir en el día a día escolar. "A veces hay grados sin cubrir, hay cargos que tardan en ocuparse. De hecho, pasa con todas las áreas, no solamente en primaria; son situaciones que también atraviesan, por ejemplo, los profes curriculares y de idiomas", señaló.