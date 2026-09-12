12 de septiembre de 2026 Inicio
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El plan no funciona: se extendió la crisis y más de 8 mil empresas cerraron en el primer semestre

Los datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo exponen que en junio 709 unidades funcionales bajaron la persiana y se perdieron 22.513 empleos registrados.

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Ya son más de 30 mil las empresas que cerraron en la era Milei. 

Ya son más de 30 mil las empresas que cerraron en la era Milei. 

Junio registró un nuevo capítulo de la crisis económica que sufren los argentinos, ya que los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) marcan que durante el sexto mes del año cerraron 709 empresas y se perdieron 22.513 puestos de trabajo.

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De esta manera, en el primer semestre de 2026 8.734 unidades funcionales dejaron de brindar servicios y 31.342 desde comenzado el gobierno de Javier Milei. La pérdida de empresas también sufrió la misma suerte que el empleo registrado: en noviembre de 2023 había 9.857.173 trabajadores bajo esa categoría y en junio pasado el total se redujo a 9.423.047.

Durante dicho período se perdieron 434.126 puestos de trabajo registrados, de los cuales 22.513 eran de junio pasado, según marcan los datos del organismo dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, bajo la órbita del ministerio de Capital Humano.

Siguen los cierres de empresas en el gobierno de Javier Milei.

Siguen los cierres de empresas en el gobierno de Javier Milei.

Al momento de analizar por sectores, el ajuste del empleo registrado está argumentado por una “sangría generalizada” en ramas puntuales como la industria, los servicios y el comercio.

Incluso, aquellos considerados “ganadores” del modelo económico del Gobierno, como la minería, petróleo y finanzas, no logran entrar en un terreno positivo en lo que respecta a la materia laboral: en el último año se perdieron puestos de trabajo, lo que implica que hasta los sectores más dinámicos de la economía expulsaron trabajadores.

Por qué cierran más empresas de las que abren

El último informe de flujos de empleo y demografía de empresas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social detalla que finales de 2025 la balanza entre apertura (+2,5%) y clausura (-3.8%) de empresas terminó en negativo.

De todas maneras, aclaran que “la reducción del entramado empresarial se explica principalmente por el bajo nivel de aperturas y no por un incremento extraordinario de los cierres”. A la vez, hacen una distinción entre aquellas empresas que dejan de operar y las que continúan abierta, pero con menos empleados.

Durante el cuarto trimestre del 2025, las empresas que ampliaron sus dotaciones generaron 205.368 puestos de trabajo, mientras que aquellas que despidieron gente destruyeron 244.735, arrojando un saldo negativo de 39.367 empleos.

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