El hijo de Gilda la recordó a 30 años de su muerte: "Intenté escaparme de su figura, pero no pude" A tres décadas de la trágica muerte de Gilda, su hijo Fabricio Cagnin confesó haber intentado aislarse de su figura para poder seguir adelante tras el accidente de 1996. Por Agregar C5N en









El hijo de Gilda participó de un homenaje a su madre en Pasión de Sábado. Re

El hijo de la cantante fallecida Gilda, Fabricio Cagnin, abrió su corazón al recordar a su madre: "Me quise escapar de ella; no pude, la admiro", confesó.

El sobreviviente del trágico accidente ocurrido en 1996 donde murieron la cantante de cumbia, su hermana Mariel, su abuela y varios músicos, reflexionó sobre la pérdida de su familia: "Me costó mucho transitarlo, me encontré de pronto que era 'el hijo de Gilda'".

La intérprete de éxitos como No me arrepiento de este amor y Corazón valiente fue homenajeada en Pasión de Sábado, en América TV, al cumplirse 30 años de su fallecimiento.

FABRICIO CAGNIN RECUERDA A SU MAMÁ, GILDA: "ME QUISE ESCAPAR DE ELLA, NO PUDE, LA ADMIRO"#PasiónDeSábado @pasionoriginal pic.twitter.com/T3c7juewub — América TV (@AmericaTV) September 12, 2026 "Me escudé en aislarme del mundo Gilda; quizás tuve que negar un poco eso para tratar de olvidar lo que había pasado y seguir adelante", explicó Cagnin sobre su aislamiento voluntario. "Quedé con mi papá, que estaba ya divorciado de mi mamá, con mi abuelo, y bueno, ellos me contuvieron. Quizás no tanto desde la palabra pero sí desde la presencia, desde los hechos", agregó.

Con el paso del tiempo entendió el legado que dejó Gilda y decidió organizar el Gilda Fest, el 10 de octubre en el complejo C Art Media de Buenos Aires, en tributo a la artista de música tropical.

Pura emoción: cómo hubiese alentado Gilda a la Selección Argentina según la inteligencia artificial La trágica muerte de Gilda y su legado Gilda falleció en un trágico accidente de tránsito el 7 de septiembre de 1996. El micro en el que viajaba la cantante chocó contra un camión brasileño, en el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12 en Entre Ríos. Tenía 34 años. El vehículo iba a una presentación en Chajarí y murieron siete personas, incluyendo a Gilda, su hija Mariel, su madre Isabel y varios músicos de su banda. Su partida la transformó en un mito popular y objeto de profunda devoción. Sus seguidores la convirtieron en un ícono cultural de la cumbia argentina, y en el sitio del impacto se levantó un santuario visitado por peregrinos.