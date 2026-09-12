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Tras su escandalosa separación de Luck Ra, La Joaqui presentó a Tiago PZK como su nuevo novio: "Qué nervios"

El duelo por el cuartetero parece ser cosa del pasado, luego de que saliera a la luz una foto de la cantante junto a quien sería su nuevo amor.

La Joaqui y Tiago confirmaron su relación con una tierna foto.

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Los artistas fueron vistos juntos durante una cena especial en Florencio Varela junto a familiares y allegados de El Noba. En las imágenes que trascendieron, La Joaqui y Tiago PZK aparecen sonrientes y muy cómplices, una escena que rápidamente generó repercusión en las redes sociales y alimentó aún más las versiones sobre una relación entre ambos.

La confirmación llegó a través de Vanesa Aranda, madre de El Noba, el cantante fallecido en 2022 que mantenía una estrecha relación con La Joaqui. Fue ella quien compartió imágenes de la cena y sorprendió al referirse públicamente a Tiago como la nueva conquista de la cantante.

"Qué nervios. Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno", escribió Aranda sobre una placa negra, mientras de fondo sonaba la nueva canción de Joaquina, YAKUZA. Minutos después, compartió una foto en la que se podía ver a los dos intérpretes juntos.

Durante la cena, La Joaqui y Tiago PZK estuvieron acompañados por familiares y personas cercanas al cantante fallecido. En ese sentido, en las imágenes que trascendieron de la cena, ambos se mostraron sonrientes y muy cómodos durante el encuentro.

La publicación no pasó inadvertida y terminó de alimentar los rumores que comenzaron a circular en los últimos días sobre un supuesto romance entre los artistas.

Captura de pantalla: redes sociales

Captura de pantalla: redes sociales

Se conocieron detalles secretos del finde romántico de La Joaqui y Tiago PZK: "Estuvieron solos, encerraditos"

Yanina Latorre dio a conocer detalles sobre el romance entre La Joaqui y Tiago PZK, un vínculo que prendió fuerte en la farándula por tratarse de un ex amigo cercano de Luck Ra, expareja de la cantante. Según contó la conductora de SQP en sus historias de Instagram, la relación entre ambos artistas no sería tan reciente como se creía.

"La Joaqui y Tiago PZK estaban dejando muchas señales. Pochi (de Gossipeame) contó que los vieron con las hijas de ella en el Ecoparque", relató Latorre, aportando el primer indicio público de la cercanía entre ambos. Pero el dato más fuerte llegó después, cuando la panelista reveló un encuentro mucho más íntimo entre los dos cantantes.

"Hace unas semanas, estuvieron los dos solos en Rancho Contento (Cañuelas) todo un fin de semana. Encerraditos, no asomaron ni las narices", disparó Yanina, dejando en claro que la escapada había pasado completamente desapercibida hasta ese momento. Y agregó un detalle que llamó la atención: "No hicieron contenido juntos. Él nada solito y ella sí, pero sola hablando del lugar", en referencia a cómo ambos evitaron mostrar públicamente ese fin de semana que compartieron.

La confirmación del romance llegó en medio de un clima tenso entre La Joaqui y su expareja. Todo comenzó luego de que la cantante afirmara en Luzu TV que nunca había engañado a ninguna de sus parejas anteriores, un comentario que Luck Ra tomó como una indirecta y que terminó iniciando un cruce público entre ambos.

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