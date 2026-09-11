11 de septiembre de 2026 Inicio
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Accidente fatal en Recoleta: un colectivo atropelló a un peatón en Santa Fe y Carlos Pellegrini

El siniestro ocurrió esta mañana en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. La víctima, un hombre de aproximadamente 30 años, fue embestido, por causas hasta el momento desconocidas, por una unidad de la línea 152.

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El chofer fue asistido por personal psicológico del SAME. 

Un hombre, de aproximadamente 30 años, falleció este viernes en el barrio porteño de Recoleta luego de que sea atropellado por un colectivo de la linea 152. El accidente fatal ocurrió sobre la Avenida Santa Fe al 900, entre Carlos Pellegrini y Suipacha. El tránsito permanece reducido. Trabajan en el lugar Policía de la Ciudad de Buenos Aires y personal del SAME.

La PFA secuestró celulares y material táctico, incluyendo indumentaria militar y pasamontañas.
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"Está trabajando también el grupo de psicólogos con el colectivero, quien fue el que atropelló al joven y provocó este incidente fatal que tiene reducción de calzada para realizar las tareas correspondientes con policía científica, que ya está trabajando para ver como ocurrieron las cosas", informó el periodista de C5N, Cristian Romero.

Conforme a la información aportada, dos móviles del SAME acudieron al lugar y constataron que la persona presentaba lesiones incompatibles con la vida, por lo que se determinó su fallecimiento.

Además, se solicitó la presencia de personal de Factores Humanos para que atienda al chofer del colectivo, quien sufrió una crisis nerviosa.

A su vez, se asistió a un hombre mayor de edad, pasajero del colectivo, quien sufrió lesiones leves producto de la frenada.

Noticia en desarrollo.-

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