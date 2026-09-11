11 de septiembre de 2026 Inicio
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Cinco calles de la Ciudad de Buenos Aires cambian su sentido de circulación desde la próxima semana

Desde el gobierno porteño también anunciaron que se modificará el recorrido de una línea de colectivos.

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La llegada del TramBus cambia la Ciudad.

La llegada del TramBus cambia la Ciudad.

A partir del 15 de septiembre, los barrios porteños de Caballito y Almagro sufrirán importantes modificaciones en su esquema de tránsito debido a las obras de adecuación para el desembarco del TramBus, el nuevo sistema de transporte público eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires.

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Los cambios incluyen restricciones de estacionamiento, modificaciones en el sentido de varias calles y la reconfiguración del trayecto de la Línea 2 de colectivos.

El Gobierno de la Ciudad detalló que estas medidas buscan preparar la red vial para el paso de la línea T1 del TramBus, cuya puesta en marcha está prevista para fines de 2026.

Este servicio 100% eléctrico, circulará en superficie como complemento de la red de subtes y conectará Nueva Pompeya con Aeroparque a lo largo de 20 kilómetros, ofreciendo transbordos con cinco líneas de subte, estaciones de tren y corredores de Metrobus.

La línea 2 modificará su trayecto pasando por Quintino Bocayuva y Av. Rivadavia antes de retomar su trazado habitual. En tanto, se confirmó que la avenida Acoyte pasará a tener mano única en sentido sur-norte y sumará un carril exclusivo a la derecha para el TramBus, mientras que la avenida Honorio Pueyrredón quedará habilitada únicamente en sentido norte-sur.

Cuáles son las calles que cambiarán de sentido

  • Av. La Plata (entre Chaco/Quito y Av. Rivadavia): mano única hacia Av. Rivadavia

  • Quito (entre Av. La Plata y Muñiz): mano única hacia Muñiz

  • Mármol (entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen): mano única hacia Hipólito Yrigoyen

  • Pringles (entre Lezica y Av. Rivadavia): mano única hacia Av. Rivadavia

  • Hipólito Yrigoyen (entre Muñiz y Mármol): pasará a ser de doble sentido de circulación

  • Giro a la izquierda: prohibido girar a la izquierda en Muñiz para quienes circulen por Hipólito Yrigoyen desde Av. La Plata hacia Mármol.

Cuáles son las nuevas restricciones de estacionamiento

  • Av. La Plata: prohibido estacionar las 24 horas sobre ambas manos

  • Av. Rivadavia (entre Yatay e Hidalgo): prohibido estacionar del lado derecho las 24 horas

  • Quito (entre Av. La Plata y Muñiz): prohibido estacionar y detenerse del lado izquierdo debido a la presencia de la ciclovía

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