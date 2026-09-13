Así es el look effortless que lució Antonela Roccuzzo y se mantiene como tendencia Una propuesta que demuestra cómo algunas elecciones simples pueden lograr un resultado cuidado y moderno. Agregar C5N en









Reviví el look que lució Antonela Roccuzzo y que se mantiene como tendencia. @antonelaroccuzzo

Antonela Roccuzzo apostó por una propuesta sencilla y elegante.

El conjunto se basa en prendas básicas y fáciles de combinar.

La elección de accesorios aportó un toque más sofisticado.

El estilo permite adaptar las prendas a diferentes ocasiones. A la hora de vestirse, no siempre hace falta elegir prendas llamativas para conseguir un buen resultado. Antonela Roccuzzo volvió a mostrarlo con un look sencillo, cómodo y elegante, basado en algunas prendas que suelen estar presentes en cualquier guardarropa. La combinación también refleja el estilo effortless chic, que busca verse bien sin armar conjuntos demasiado cargados.

La rosarina lució un look estilo effortless chic. @antonelaroccuzzo Esta forma de vestir se caracteriza por mezclar prendas básicas con algunos detalles que hacen la diferencia. Los colores neutros, los cortes simples y los accesorios discretos son algunas de las claves de una propuesta que se puede usar en diferentes momentos. Además, permite armar conjuntos prácticos sin tener que seguir cada una de las tendencias de la temporada.

El punto fuerte está en elegir prendas que puedan combinarse entre sí y usarse más de una vez. Un pantalón de vestir, una musculosa negra o un bolso sencillo pueden servir como base para distintos outfits. Según el calzado y los accesorios, el mismo conjunto puede tener un estilo más formal o más relajado.

Como es el look look effortless de Antonela Roccuzzo que se mantiene en tendencia Para esta ocasión, Antonela eligió un pantalón sastrero off white de pierna amplia, con pinzas y una raya lateral negra. Lo combinó con una musculosa negra de corte clásico, una prenda simple que acompaña muy bien este tipo de conjuntos. La mezcla de ambos colores le dio al look un aspecto elegante y fácil de llevar.

Así fue el outfit completo que eligió la modelo para la ocasión. @antonelaroccuzzo Para completar el outfit, sumó un mini bolso negro, joyas delicadas y sandalias negras de taco fino. También llevó el pelo suelto y un maquillaje natural, siguiendo la misma idea de mantener una imagen sencilla. Los accesorios aportaron el toque final sin quitarle protagonismo a las prendas principales.