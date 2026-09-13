IR A
IR A

Así es el look effortless que lució Antonela Roccuzzo y se mantiene como tendencia

Una propuesta que demuestra cómo algunas elecciones simples pueden lograr un resultado cuidado y moderno.

Reviví el look que lució Antonela Roccuzzo y que se mantiene como tendencia.

Reviví el look que lució Antonela Roccuzzo y que se mantiene como tendencia.

@antonelaroccuzzo
  • Antonela Roccuzzo apostó por una propuesta sencilla y elegante.
  • El conjunto se basa en prendas básicas y fáciles de combinar.
  • La elección de accesorios aportó un toque más sofisticado.
  • El estilo permite adaptar las prendas a diferentes ocasiones.

A la hora de vestirse, no siempre hace falta elegir prendas llamativas para conseguir un buen resultado. Antonela Roccuzzo volvió a mostrarlo con un look sencillo, cómodo y elegante, basado en algunas prendas que suelen estar presentes en cualquier guardarropa. La combinación también refleja el estilo effortless chic, que busca verse bien sin armar conjuntos demasiado cargados.

El hijo de Gilda participó de un homenaje a su madre en Pasión de Sábado.
Te puede interesar:

El hijo de Gilda la recordó a 30 años de su muerte: "Intenté escaparme de su figura, pero no pude"

La rosarina lució un look estilo effortless chic.

La rosarina lució un look estilo effortless chic.

Esta forma de vestir se caracteriza por mezclar prendas básicas con algunos detalles que hacen la diferencia. Los colores neutros, los cortes simples y los accesorios discretos son algunas de las claves de una propuesta que se puede usar en diferentes momentos. Además, permite armar conjuntos prácticos sin tener que seguir cada una de las tendencias de la temporada.

El punto fuerte está en elegir prendas que puedan combinarse entre sí y usarse más de una vez. Un pantalón de vestir, una musculosa negra o un bolso sencillo pueden servir como base para distintos outfits. Según el calzado y los accesorios, el mismo conjunto puede tener un estilo más formal o más relajado.

Como es el look look effortless de Antonela Roccuzzo que se mantiene en tendencia

Para esta ocasión, Antonela eligió un pantalón sastrero off white de pierna amplia, con pinzas y una raya lateral negra. Lo combinó con una musculosa negra de corte clásico, una prenda simple que acompaña muy bien este tipo de conjuntos. La mezcla de ambos colores le dio al look un aspecto elegante y fácil de llevar.

Así fue el outfit completo que eligió la modelo para la ocasión.

Así fue el outfit completo que eligió la modelo para la ocasión.

Para completar el outfit, sumó un mini bolso negro, joyas delicadas y sandalias negras de taco fino. También llevó el pelo suelto y un maquillaje natural, siguiendo la misma idea de mantener una imagen sencilla. Los accesorios aportaron el toque final sin quitarle protagonismo a las prendas principales.

Una de las ventajas de esta propuesta es que se puede adaptar fácilmente. El pantalón puede combinarse con una musculosa, una camisa o un sweater, mientras que el calzado puede cambiar según la ocasión. De esta manera, algunas prendas básicas permiten crear diferentes looks y mantener un estilo simple y actual.

Noticias relacionadas

Yanina Latorre cruzó a Andrés Gil por su affaire con Gimena Accardi.

Yanina Latorre arremetió contra Andrés Gil y habló de la infidelidad de Gime Accardi: "No se contó todo"

El ex participante del reality habló con crudeza sobre su actualidad.

Cambio radical: la impresionante transformación de Damcer, a dos años de su paso por Gran Hermano

Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a ponerse en la piel de las hermanas Owens, más de dos décadas después del estreno de la película original.

Se estrena Hechizo de amor 2: ¿puede igualar la magia de la original?

Gilda, hincha de Vélez y un ícono en las canchas del fútbol argentino.

Se cumplen 30 años de la muerte de Gilda, la reina que conquistó las hinchadas del fútbol argentino

Off Campus y El verano en que me enamoré son dos de las series más exitosas de la plataforma.

El fenómeno que conquista Prime Video: por qué todos hablan de las historias Young Adult

Confirmaron que el reality de cocina empezará en septiembre en la pantalla de Telefe.
play

MasterChef Celebrity: se conoció quiénes son las figuras que se suman la reality de cocina

últimas noticias

En 1810,, Mariano Moreno anunció la creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires.

Bibliotecas porteñas: de las imponentes a las populares, un refugio de patrimonio y lectura

Hace 11 minutos
Reviví el look que lució Antonela Roccuzzo y que se mantiene como tendencia.

Así es el look effortless que lució Antonela Roccuzzo y se mantiene como tendencia

Hace 13 minutos
Este es el pueblo de españa ubicado entre las montañas que busca nuevos vecinos.

Este pueblo de España busca vecinos y da lugar a todo tipo de emprendimientos: qué ofrece

Hace 24 minutos
Así estará el clima durante el fin de semana y los días previos al inicio de la primavera.

Nubes e inestabilidad: así será el clima del fin de semana y los días previos al inicio de la primavera

Hace 33 minutos
Conocé todos los detalles sobre los nuevos robots de Tesla.

Tesla apuesta por uno de sus proyectos que más sorprende: así son sus robots humanoides

Hace 44 minutos