12 de septiembre de 2026 Inicio
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River domina con uno más en su visita a Atlético Tucumán y busca ampliar la ventaja: gana 1-0

El Millonario, que intenta conseguir su tercer triunfo consecutivo, derrota al Decano por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. Dirige Andrés Gariano y Silvio Trucco está a cargo del VAR. Tobías Andrada marcó para los de Núñez, mientras que Franco Nicola fue expulsado en el local por una fuerte infracción sobre Lucas Martínez Quarta.

Nicolás Panni
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Nicolás Panni
River visita a Atlético Tucumán.

River visita a Atlético Tucumán.

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River derrota 1-0 a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro, en el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. El gol fue convertido por Tobías Andrada en el primer tiempo, mientras que previamente fue expulsado Franco Nicola en el Decano

River visita a Atlético Tucumán a las 17.30.
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River visita a Atlético Tucumán con el objetivo de ganar y meterse en zona de clasificación

Millonario busca su tercer triunfo consecutivo con la dirección técnica de Leonardo Ponzio y subir posiciones en la Zona B y la tabla anual, mientras que el Decano pretende dar el golpe y conseguir una victoria clave para llegar a los primeros puestos. El árbitro principal es Andrés Gariano y Silvio Trucco está a cargo del VAR.

El equipo de Núñez volcó sus ataques en los primeros minutos sobre los laterales, especialmente en el sector de Marcos Acuña, aunque no llevó peligro al arco del equipo tucumano. La lluvia durante el partido generó que el Millonario avance en escasas oportunidades sobre el interior pese a que juegan Tobías Andrada

Ponzio repite el equipo titular de River que derrotó 3-1 a Independiente Rivadavia en el Monumental por la fecha anterior, dado a que busca aceitar el desempeño colectivo y sumar confianza a los futbolistas luego de que mejoran el nivel grupal con la asunción del nuevo DT tras el despido de Eduardo Coudet. Se trata de la tercera vez consecutiva que el conjunto de Núñez juega un partido con los mismos titulares.

Con su decisión, el entrenador mantuvo a Tobías Andrada, Thiago Almada y Ángel Correa en el equipo, por lo que apunta a fortalecer las combinaciones entre los tres futbolistas después de sus asociaciones en el encuentro frente a los mendocinos.

Leonardo Ponzio, DT de River.

Leonardo Ponzio, DT de River.

Por su parte, el entrenador de Atlético Tucumán, Julio César Falcioni, también sostiene la formación que venció 2-1 a Racing en Avellaneda con el objetivo de buscar la victoria para disputar las primeras posiciones después de un correcto inicio del campeonato.

River intenta lograr los tres puntos para alcanzar las primeras ocho posiciones de su zona, con la mira puesta en clasificar a los playoffs del torneo. Además, busca el triunfo para acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027, ya que ahora se sitúa en la zona de Copa Sudamericana.

Atlético Tucumán vs. River, por el Torneo Clausura 2026: formaciones

  • Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
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