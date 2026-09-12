River domina con uno más en su visita a Atlético Tucumán y busca ampliar la ventaja: gana 1-0 El Millonario, que intenta conseguir su tercer triunfo consecutivo, derrota al Decano por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. Dirige Andrés Gariano y Silvio Trucco está a cargo del VAR. Tobías Andrada marcó para los de Núñez, mientras que Franco Nicola fue expulsado en el local por una fuerte infracción sobre Lucas Martínez Quarta. Por Nicolás Panni Agregar C5N en









River visita a Atlético Tucumán. C5N

River derrota 1-0 a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro, en el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. El gol fue convertido por Tobías Andrada en el primer tiempo, mientras que previamente fue expulsado Franco Nicola en el Decano

Millonario busca su tercer triunfo consecutivo con la dirección técnica de Leonardo Ponzio y subir posiciones en la Zona B y la tabla anual, mientras que el Decano pretende dar el golpe y conseguir una victoria clave para llegar a los primeros puestos. El árbitro principal es Andrés Gariano y Silvio Trucco está a cargo del VAR.

El equipo de Núñez volcó sus ataques en los primeros minutos sobre los laterales, especialmente en el sector de Marcos Acuña, aunque no llevó peligro al arco del equipo tucumano. La lluvia durante el partido generó que el Millonario avance en escasas oportunidades sobre el interior pese a que juegan Tobías Andrada

Ponzio repite el equipo titular de River que derrotó 3-1 a Independiente Rivadavia en el Monumental por la fecha anterior, dado a que busca aceitar el desempeño colectivo y sumar confianza a los futbolistas luego de que mejoran el nivel grupal con la asunción del nuevo DT tras el despido de Eduardo Coudet. Se trata de la tercera vez consecutiva que el conjunto de Núñez juega un partido con los mismos titulares.

Con su decisión, el entrenador mantuvo a Tobías Andrada, Thiago Almada y Ángel Correa en el equipo, por lo que apunta a fortalecer las combinaciones entre los tres futbolistas después de sus asociaciones en el encuentro frente a los mendocinos.