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Gladys "La Bomba Tucumana" se puso un chip hormonal y contó los efectos: "Estoy como..."

La cantante reveló los detalles del procedimiento que le devolvió la energía y rompió los tabúes alrededor del llamado "chip" sexual. Además, dejó abierta la puerta para dedicarse "de lleno" a la política.

La cantante relató cómo fue la colocación de un chip hormonal y los cambios que produjo en su vida.

La cantante relató cómo fue la colocación de un chip hormonal y los cambios que produjo en su vida.

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La cantante Gladys "La Bomba Tucumana" reveló los cambios que experimentó a partir de colocarse un pellet (chip) hormonal que le cambió la energía que usa en su vida diaria: "Estoy como loca".

El hijo de Gilda participó de un homenaje a su madre en Pasión de Sábado.
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La mediática detalló que la intervenció fue un consejo de su médico tucumano, Daniel Lamagni, y que confió en el procedimiento que para muchos es un mito: "Estoy como loca, pero no como loca sexualmente, porque la gente cree que el chip es el chip sexual. No, es un pellet hormonal, que te ayuda a estar animada y todo".

Según relató la famosa, los efectos fueron inmediatos y transformaron sus mañanas por completo. "La verdad que estoy... Me despierto a las seis de la mañana, tengo ganas de salir corriendo, hablo un montón, estoy muy bien", remarcó en Infama, por América TV.

Aunque Gladys experimenta este cambio, no dejó de recordar a su novio, Luciano Ojeda, quien falleció el 24 de mayo de 2025 a los 38 años tras una larga lucha contra un cáncer abdominal agresivo. "Pasa el tiempo y para mí es como si todo hubiese sido ayer", remarcó en la entrevista.

Gladys "La Bomba Tucumana": "Dejaría la música por la política"

La cantante Gladys "La Bomba Tucumana" reveló que piensa dejar la música para dedicarse "de lleno" a la política: "Si yo me meto de lleno, lo haría y dejaría la música. Me retiraría para devolverle a la gente y estar cerca". La mediática sorprendió al contar sus ideas para estar cerca de la gente, aunque implique dejar de lado su profesión.

"Alguna cosa voy a intentar hacer. Estuve en política, pero sabía que no iba a poder dedicarme por completo y hoy sí siento que estoy preparada", aseguró ante la sorpresa de Juana Viale, este sábado, en La Noche de Mirtha.

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