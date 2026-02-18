Un ex ganador de Gran Hermano se salvó de un incendio que pudo ser fatal: "Perdí todo" El exparticipante del reality vio cómo se esfumaron los ahorros de su vida y detalló cómo el pedido de su pequeña hija le salvó la vida. + Seguir en







El deseo de la pequeña hija del exjugador de GH evitó un desenlace fatal. Redes sociales

Esteban "Bam Bam" Morais, exganador de Gran Hermano edición 2007, se salvó de un incendio que arrasó con todo lo que había en su vivienda y que pudo terminar en un siniestro fatal: "Perdí todo".

Pese al episodio desgarrador, el empresario inmobiliario aseguró que cuando abrió la puerta, el olor y el fuego no lo dejaban respirar y finalmente hubo una explosión y estallaron todos los vidrios. “Lo único irreemplazable está a salvo”, remarcó.

El actor salió a dar un paseo con su hija, en vez de quedarse a dormir la siesta, y cuando volvió a la casa el panorama era desolador: "Donde no agarró el fuego, entró el hollín. Se mete por todos lados, un desastre. Se perdió todo”.

Morais tiene una nena de 3 años llamada Martina que sin saberlo lo salvó de morir quemado, aunque dentro de las pérdidas, junto a los electrodomésticos y la ropa, se quemaron los ahorros de años que guardaba en la vivienda para comprarle una casa a su hija.

La nueva vida de Bam Bam, ganador de Gran Hermano 2007 Esteban "Bam Bam" Morais fue el ganador de Gran Hermano, en la edición 2007, ciclo que condujo Jorge Rial y donde ganó 150 mil pesos de premio. Si bien los primeros momentos de fama fueron parte de su rutina, hasta llegar al living de Susana Giménez, pero después de un tiempo decidió dar un total giro a su vida.

Comenzó a invertir en distintos rubros y fue dueño de dos restaurantes en Pilar, un centro de estética vehicular, departamentos destinados al alquiler y un complejo turístico en Villa Carlos Paz. En 2023 tuvo una hija, Martina, que hoy tiene 3 años, con Melisa Martín, de quien se separó después.