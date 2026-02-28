28 de febrero de 2026 Inicio
La escapada perfecta cerca de Buenos Aires para alquilar una casa quinta y disfrutar la naturaleza

Este rincón bonaerense mezcla calma rural, gastronomía criolla e historia ferroviaria en un entorno ideal para bajar un cambio sin alejarse demasiado de la ciudad.

Por
Oscar Hernan Gauna
  • Villars es un pueblo del partido de General Las Heras ubicado sobre la Ruta Provincial 6 a solo 98 kilómetros del Obelisco.

  • La propuesta principal del destino gira en torno al alquiler de casas quintas para pasar el día bajo los árboles, preparar asados, descansar en reposeras y desconectar del ruido urbano en familia o con amigos.

  • El circuito turístico gastronómico incluye el Viejo Bar Manolo (Lo de Forte), el bodegón El Encuentro y el restaurante Lo de Lala, con empanadas caseras, pastas abundantes y los famosos churros de Las Liebres considerados de los mejores de Buenos Aires.

  • La Vieja Estación de estilo francés alberga una biblioteca y el Museo Ferroviario con objetos, fotos y relatos de la época dorada del tren.

A menos de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existe un rincón ideal para quienes buscan bajar un cambio sin alejarse demasiado. Se trata de Villars, un destino integra silencio, gastronomía casera, historia ferroviaria y una naturaleza que tiene todo para relajarse desde el primer minuto, perfecto para una escapada de fin de semana o incluso para pasar el día respirando aire puro.

Algunas puertas anónimas o llamativas funcionan como invitación a explorar nuevos escenarios.
Sus calles llenas de árboles, su ritmo pausado y su identidad bien de campo lo transforman en un punto perfecto para quienes viven en la ciudad pero necesitan una pausa real, sin multitudes ni viajes largos.

A solo cien kilómetros de Buenos Aires, este pequeño pueblo del interior bonaerense comienza a hacerse notar en los mapas del turismo rural. Con calles de tierra, construcciones bajas y el clásico aroma a pasto húmedo, Villars representa una de esas escapadas donde la pausa es parte del ritmo cotidiano. Lejos de las multitudes y del circuito turístico convencional, esta localidad del partido de General Las Heras apuesta por lo simple con un paisaje dominado por arboledas y casas quintas.

Una de las actividades más elegidas para disfrutar en este destino es alquilar una casa quinta, ya que es posible pasar el día bajo los árboles, preparar un asado, descansar y desconectar del ruido urbano. Es el plan ideal para familias, parejas o grupos de amigos que buscan calma sin renunciar a la comodidad.

Además de sus bodegones y espacios gastronómicos, también hay lugares históricos para visitar como la Vieja Estación con su edificio de dos pisos de estilo francés que hoy alberga una biblioteca y el Museo Ferroviario donde se conservan objetos, fotos y relatos de la época dorada del tren en la región.

villars

Dónde queda Villars

Villars está ubicado al oeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de General Las Heras. El pueblo se encuentra sobre la Ruta Provincial 6, a solo 98 kilómetros del Obelisco, lo que lo convierte en una escapada ideal para salir un sábado por la mañana y regresar renovado el domingo. El trayecto desde la Ciudad de Buenos Aires toma aproximadamente una hora y veinte minutos en auto, posicionándolo como alternativa perfecta para quienes quieren evitar largas horas al volante pero desean salir de la rutina urbana.

Qué puedo hacer en Villars

Las experiencias disponibles en este pueblo bonaerense combinan descanso, gastronomía, historia y naturaleza:

  • Visitar el Viejo Bar Manolo (Lo de Forte) dentro del circuito gastronómico del pueblo
  • Almorzar en el bodegón El Encuentro que mantiene el espíritu campestre tradicional
  • Comer en el restaurante Lo de Lala para probar platos típicos argentinos
  • Degustar empanadas caseras fritas en los locales gastronómicos con recetas tradicionales
  • Probar las pastas caseras abundantes características de los bodegones locales
  • Recorrer la Vieja Estación de tren, edificio de dos pisos con arquitectura de inspiración francesa
  • Visitar el Museo Ferroviario que funciona en la antigua estación con objetos, fotos y documentos del pasado ferroviario del pueblo
  • Conocer la biblioteca comunitaria instalada en el edificio de la Vieja Estación
  • Caminar por el Monte Vinelli, área natural poco intervenida con sombra, canto de pájaros y senderos de tierra
  • Recorrer senderos rurales disfrutando del contacto directo con la naturaleza sin estructura turística
villars

Cómo llegar a Villars

Para llegar a Villars en auto desde la Ciudad de Buenos Aires el acceso es directo y sencillo tomando la autopista Riccheri, luego la autopista Ezeiza-Cañuelas y finalmente la Ruta Provincial 6 que lleva directamente hasta el pueblo, en un trayecto que dura aproximadamente una hora y veinte minutos. Quienes no tengan auto, pueden viajar en colectivo con la línea 136 que sale desde el barrio porteño de Caballito y llega a Villars en un recorrido que ronda las dos horas, opción más lenta pero accesible, directa y a un costo económico que permite llegar sin complicaciones.

