Incendio en un depósito en Benavídez: el fuego calcinó el lugar pero no se registraron heridos

El incendio ocurrió en el Parque Industrial y alertó a los vecinos, que vieron las columnas de humo negro a varias cuadras de distancia. Trabajaron 9 dotaciones de Bomberos para controlar el siniestro.

Los vecinos detallaron que se trata de un galpón de la empresa Andreani.

Vecinos de Tigre alertaron sobre el incendio de un galpón en el depósito Dourum ubicado en la Planta Norlog, dentro del Parque Industrial de Benavídez, en el partido bonaerense de Tigre. Según se confirmó, no se registraron heridos.

El siniestro comenzó alrededor de las 15 horas y rápidamente generó impresionantes columnas de humo negro, visibles desde varios kilómetros a la redonda del lugar, ubicado en Boulevard Presidente Perón 4749.

Trabajaron 9 dotaciones de Bomberos de Benavídez, Don Torcuato, General Pacheco, Belén de Escobar y Maschwitz, que lograron controlar los focos ígneos para que no se extiendan a las zonas linderas, donde hay otras empresas.

El incendio afectó a un depósito de pallets. Tras varias horas, se confirmó que no se registraron heridos ni víctimas fatales.

