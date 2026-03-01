Video: así fue el saludo entre Javier Milei y Victoria Villarruel que la transmisión oficial no mostró El primer mandatario llegó al Congreso para su discurso inaugural en la Asamblea Legislativa que da inicio a las sesiones ordinarias del Poder Legislativo. Por + Seguir en







De negro y con la escarapela en el pecho, Victoria Villarruel recibió al presidente Javier Milei en el Palaci Legislativo.

El presidente Javier Milei arribó al Congreso para pronunciar su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa, dando inicio al período de sesiones ordinarias. El mensaje, transmitido en Cadena nacional, buscará reafirmar el rumbo de su gestión y anticipar las reformas que pretende impulsar.

Tal como marca el protocolo de la Asamblea Legislativa, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, recibió al presidente Javier Milei en su ingreso al Congreso, donde el mandatario firmó los libros de honor de ambas Cámaras. En el trayecto saludó a ministros y funcionarios, aunque el intercambio con Villarruel fue distante, en contraste con la cordialidad que mostró hacia su equipo. Durante toda la ceremonia lo acompañaron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes se mantuvieron a su lado como parte del núcleo más cercano del jefe de Estado.

En el recinto de la Cámara de Diputados, Javier Milei abrió formalmente las Sesiones Ordinarias del Congreso con su discurso inaugural. De pie y frente al atril, estuvo acompañado por las máximas autoridades legislativas: la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, y el presidente de Diputados, Martín Menem, quienes lo escoltaron desde el estrado.