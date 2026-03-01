1 de marzo de 2026 Inicio
Video: así fue el saludo entre Javier Milei y Victoria Villarruel que la transmisión oficial no mostró

El primer mandatario llegó al Congreso para su discurso inaugural en la Asamblea Legislativa que da inicio a las sesiones ordinarias del Poder Legislativo.

De negro y con la escarapela en el pecho, Victoria Villarruel recibió al presidente Javier Milei en el Palaci Legislativo. 

El presidente Javier Milei arribó al Congreso para pronunciar su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa, dando inicio al período de sesiones ordinarias. El mensaje, transmitido en Cadena nacional, buscará reafirmar el rumbo de su gestión y anticipar las reformas que pretende impulsar.

las principales frases del discurso de milei en la apertura de sesiones en el congreso
Las principales frases del discurso de Milei en la apertura de sesiones en el Congreso

Tal como marca el protocolo de la Asamblea Legislativa, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, recibió al presidente Javier Milei en su ingreso al Congreso, donde el mandatario firmó los libros de honor de ambas Cámaras. En el trayecto saludó a ministros y funcionarios, aunque el intercambio con Villarruel fue distante, en contraste con la cordialidad que mostró hacia su equipo. Durante toda la ceremonia lo acompañaron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes se mantuvieron a su lado como parte del núcleo más cercano del jefe de Estado.

En el recinto de la Cámara de Diputados, Javier Milei abrió formalmente las Sesiones Ordinarias del Congreso con su discurso inaugural. De pie y frente al atril, estuvo acompañado por las máximas autoridades legislativas: la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, y el presidente de Diputados, Martín Menem, quienes lo escoltaron desde el estrado.

En el recinto del Palacio Legislativo se hizo evidente la ausencia de los gobernadores peronistas. Los principales mandatarios del PJ optaron por no participar del inicio de las Sesiones Ordinarias, con la única excepción del gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, quien quedó aislado respecto del resto de los presentes. La bancada de senadores de Unión por la Patria también se ausentó, mientras que sus diputados sí asistieron.

La firma de Javier Milei en los libros de honor del Senado y de la Cámara de Diputados.

El mensaje de Javier Milei en los libros del Senado y de Diputados: "La moral como política de Estado"

Es la tercera vez que Milei inaugura sesiones ordinarias y la cuarta vez que habla ante la Asamblea Legislativa.

Javier Milei a los legisladores peronistas: "Soy presidente de ustedes aunque no les guste"

Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

Desde LLA prometen el Congreso más reformista de la historia.

"La moral como política de Estado": el mensaje de Milei en la previa de la apertura de las sesiones

Seguí en vivo el discurso de Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso

Nakis e Isla Casares visitaron un Centro de Alto Rendimiento en Caracas.

Liberación de Nahuel Gallo: qué rol jugó la AFA y quiénes fueron los integrantes que acompañaron al gendarme

El incendio se produjo en el 8º piso, a raiz de un desperfecto en un aire acondicionado.

Belgrano: dos heridos tras un voraz incendio en el último piso de un edificio

