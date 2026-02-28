28 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La Usina del Arte finaliza el ciclo Cultura de Verano con el show de Materia

La Usina del Arte cerrará la edición 2026 de Cultura de Verano con Materia, una experiencia inmersiva que fusiona música y escultura en tiempo real en el Salón Mayor. De 20 a 23 tendrá la participación de Tadeo Jones, Lucas Espina y Poly Pérez.

La cita es hoy de 20 a 23.

Usina del Arte despedirá la edición 2026 de Cultura de Verano. El emblemático espacio cultural del barrio de La Boca tendrá el broche de oro de su programación en el Salón Mayor, con Materia, una perfomance inmersiva de música y escultura de la mano de Tadeo Jones, Lucas Espina y Poly Pérez.

La música en vivo será el eje de la experiencia, guiando cada momento del encuentro, donde a partir de su universo sonoro creado por Poly Pérez en stick, el escultor Tadeo Jones realizará una escultura en tiempo real, acompañados por Lucas Espina en percusión. Esta experiencia inmersiva donde el sonido conduce y el arte visual responde, invitará al público a presenciar cómo la materia se transforma al ritmo de la música.

1090_20251109 LNM Usina_ (1) (1)

Los músicos despiertan el espacio: una nota, otra nota, el aire se abre. El sonido cae como agua sobre la piedra. El escultor escucha, sus manos invocan, no tallan: llaman a la forma que duerme en la materia. Todo vibra en espiral. El tiempo se curva, el gesto se multiplica. Nada es fijo: todo se ofrece, todo se transforma. El rito culmina. La música se disuelve, la forma respira. La materia —una vez más— recuerda que nunca fue quieta.

La programación de Cultura de Verano está disponible en la web festivalesba.org, donde se podrán ver también las propuestas de cierre de los distintos espacios de la Ciudad.

