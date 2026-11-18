Conmoción en las redes: murió una influencer muy querida a los 25 años "Era la alegría de nuestra casa, una hija amada, soñadora y de corazón generoso”, expresaron sus seres queridos. Por Agregar C5N en









Ana Lívia tenía 25 años

El mundo de las redes sociales se encuentra en shock luego de confirmarse la muerte de la influencer brasileña Ana Lívia Alves, de 25 años. La joven falleció envuelta en tragedia, tras un accidente vial en Ceará.

La joven, que dividía su tiempo entre la creación de contenidos, sus estudios universitarios y diversos emprendimientos comerciales, perdió la vida luego de que la camioneta que conducía volcara en la ruta BR-020, a la altura del municipio de Maranguape.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Federal de Carreteras de Brasil citado por UOL Noticias, Alves viajaba desde Fortaleza hacia Canindé bajo una intensa lluvia cuando perdió el control de su Toyota SW4.

El vehículo despistó, dio varias vueltas de campana y, producto del violento impacto, la joven salió despedida del vehículo. Si bien fue trasladada de urgencia al Hospital de Caridade, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas sufridas. Las autoridades confirmaron además que no hubo otros rodados involucrados en el siniestro.

Según consignó el portal brasileño Metrópoles, durante esa misma jornada había compartido videos de su rutina de entrenamiento en el gimnasio, una grabación cantando dentro de su camioneta y, finalmente, una fotografía de la carretera por la que transitaba. Tras conocerse la noticia, su cuenta de Instagram se colmó de mensajes de despedida de familiares, amigos y fanáticos.