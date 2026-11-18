Javier Milei fue distinguido en la Universidad de Belgrano: "La idea de vivir del otro nos hunde" El Presidente recibió el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la UB y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. Fue el tercer discurso que brindó lo que va de la semana, luego de participar en la cena del CICyP y de las Jornadas Monetarias y Cambiarias del BCRA en el Palacio Libertad. Por Agregar C5N en









Javier Milei habló en la Univerisidad Belgrano. Captura mejorada con IA-.

El Presidente Javier Milei recibió este miércoles el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. En un extenso discurso, habló de crecimiento económico, resaltó las figuras de los ministros Luis Caputo, Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger y aseguró que "la idea de la justicia social y de vivir del otro nos hunde".

Se trató del tercer discurso del jefe de Estado en lo que va de la semana, luego de participar en la cena del CICyP y de las Jornadas Monetarias y Cambiarias del BCRA en el Palacio Libertad, donde realizó una férrea defensa de plan economico y aseguró "no tener dudas" que en 2027 será reelecto.

"Para mi es una alegría y un honor enorme volver a casa en estas circunstancias. en primer lugar deseo darle las gracias a las autoridades de la universidad por esta distinción", fueron las primeras palabras expresadas por el mandatario, previo a adelantar que su exposición iba a centrarse sobre "un tema que vengo tratando hace 15 años por eso ni siquiera traigo los apuntes. Básicamente tiene que ver con el crecimiento económico".

El jefe de Estado fundamentó su relato en la evolución histórica del PBI per cápita global, remarcando la transición desde un nivel prácticamente constante durante el siglo XVIII hacia una trayectoria ascendente en forma de "palo de hockey" a partir de la revolución industrial. Explicó que mientras la población se multiplicó por diez, el producto per cápita lo hizo por quince y el PBI total creció 150 veces, reduciendo la pobreza extrema global del 95% a menos del 5%.

En este marco, reivindicó a la figura de Adam Smith como tecno-optimista frente al pesimismo de los movimientos luditas. En contraposición, cuestionó con dureza las políticas redistributivas, advirtiendo que implican un trato desigual ante la ley y destruyen los incentivos a la inversión. "Castigar la cultura del trabajo nos hunde. La idea de la justicia social nos hunde. La idea de vivir del otro nos hunde", enfatizó.

El modelo Milei-Reidel y el óptimo de Pareto En uno de los tramos más técnicos del discurso, el jefe de Estado cuestionó los supuestos de la economía neoclásica sobre los "fallos de mercado". Argumentó que penalizar los monopolios o la concentración productiva destruye los rendimientos crecientes y atenta contra la innovación, señalando el estancamiento de Europa como un reflejo de los excesos regulatorios. Para resolver esta controversia, presentó el desarrollo formal elaborado junto al economista Demian Reidel. El modelo planteado hace foco en la producción dentro de la función de utilidad individual, con un fuerte peso de la utilidad marginal decreciente del consumo contra el costo creciente que supone la cesión de ocio. Para Milei, dicha formulación matemática arroja equilibrios múltiples, explicando cómo una sociedad puede quedar atrapada en una "trampa de pobreza" o migrar hacia un equilibrio próspero al remover las regulaciones estatales. De este modo, contrapuso la utilidad marginal decreciente del consumo frente al costo creciente en bienestar que implica la cesión de ocio. Al equilibrarse ambas fuerzas, "eso permite tener rendimientos crecientes y al mismo tiempo el modelo queda cerrado; los árboles no crecen al infinito y se logra una situación de optimalidad. Resultadazo". El discurso completo de Javier Milei en la Universidad de Belgrano NOTICIA EN DESARROLLO.-