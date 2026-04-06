6 de abril de 2026 Inicio
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Alerta amarilla por tormentas en el AMBA: hasta cuándo siguen las lluvias en Buenos Aires

La semana comienza con persistentes precipitaciones en la capital y sus alrededores, y un total de diez distritos se encuentran bajo aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores

La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, bajo alerta por lluvia en el comienzo de semana.

Télam

Vuelven las semanas de cinco días y, para profundizar la modorra del lunes y la dificultad del nuevo comienzo, diez distritos del país se encuentran bajo aviso amarillo y naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por lluvias y tormentas. En Tucumán, que sufrió un violento temporal durante el fin de semana, también se esperan precipitaciones, pero sin alerta.

Lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
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Así, el organismo emitió aviso amarillo por tormentas para el este de Salta, todo Formosa, norte de Chaco, norte de Santiago del Estero, norte y este de Córdoba, sur de Santa Fe, noroeste de la provincia de Buenos Aires. En cuanto al centro y este bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el alerta es solamente por lluvia.

El aviso por tormentas trepa a naranja en Entre Ríos, Corrientes, centro y norte de Santa Fe, sudeste de Santiago del Estero y sur de Chaco.

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Nueve provincias y la Ciudad de Buenos Aires se encuentran bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este lunes.

Nueve provincias y la Ciudad de Buenos Aires se encuentran bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este lunes.

Alerta amarilla por lluvia: el pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El SMN anticipa una jornada de lunes lluviosa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con precipitaciones durante todo el día, que aumentarán durante la noche, al igual que el viento del este. La temperatura oscilará entre 17° y 20°.

Las lluvias continuarán durante el martes, y recién habrá alivio desde el miércoles, aunque con cielo todavía cubierto y leve descenso de las temperaturas mínimas mientras nos adentramos en el otoño.

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La semana comenzó lluviosa en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

La semana comenzó lluviosa en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

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