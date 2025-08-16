Avance estelar: cómo es la nave de la NASA que buscará océanos en una luna de Júpiter Su objetivo es realizar sobrevuelos reiterados sobre la luna para recopilar datos que permitan conocer la composición de su superficie y lo que yace bajo su capa helada. Por







En una de las misiones más ambiciosas en la exploración del sistema solar, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha desplegado una nave espacial cuya misión principal es estudiar un mundo oceánico en Júpiter. Esta misión representa un salto significativo en nuestra búsqueda de entornos potencialmente habitables en lugares remotos, más allá de la Tierra.

La nave en cuestión ha sido lanzada recientemente y está equipada con una serie de instrumentos científicos avanzados. Entender su estructura interna y su potencial biológico podría redefinir nuestra percepción de los lugares donde la vida es posible en el cosmos.

Cómo es el proyecto de la NASA para descubrir océanos en una luna helada de Júpiter Jupiter NASA NASA En un sobrevuelo a Marte, la sonda Europa Clipper puso a prueba por primera vez su radar REASON, diseñado para penetrar la gruesa capa de hielo de Europa, la luna helada de Júpiter. Los resultados fueron tan precisos que el equipo científico los celebró como una señal temprana de que la misión avanza según lo previsto.

“Logramos exactamente lo que esperábamos. Queríamos confirmar que el radar estaba listo para la misión, y lo está. Cada componente funcionó según lo planeado”, señaló Don Blankenship, investigador principal del instrumento en la Universidad de Texas en Austin. Ahora, los especialistas comienzan a procesar los datos y a evaluar el rendimiento del radar frente a sus modelos, afinando procedimientos que aplicarán en Europa.

Lanzada el 14 de octubre de 2024 desde el Centro Espacial Kennedy (Florida), la sonda recorrerá 2.900 millones de kilómetros para llegar a su destino en 2030, tras una segunda asistencia gravitatoria con la Tierra en 2026.

Una vez en el sistema joviano, Europa Clipper llevará a cabo unos 50 sobrevuelos de Europa, algunos a tan solo 25 km de la superficie, lo que permitirá analizar en detalle su corteza helada y el océano salado que podría ocultar debajo. La NASA considera a esta luna uno de los lugares más prometedores para encontrar entornos potencialmente habitables fuera de la Tierra.