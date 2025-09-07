7 de septiembre de 2025 Inicio
Atención conductores: esta es la edad máxima para poder tener la licencia de conducir

La atención está puesta en cómo impacta en los conductores que desean renovar o mantener su licencia activa.

Informate sobre las últimas novedades sobre carnet de manejar y límites etáreos

El tránsito y la seguridad vial están regulados por una serie de normativas que incluyen requisitos, exámenes y límites para quienes desean conducir. Entre esos aspectos, la edad juega un papel central, tanto para el inicio como para la continuidad de la licencia.

Con el paso de los años, las autoridades buscan garantizar que quienes están al volante cumplan con las condiciones necesarias para manejar de manera segura, y por eso existen disposiciones que fijan un tiempo de validez según la edad del conductor.

Hasta cuándo se puede acceder a la licencia de conducir

licencia-conducirjpg.jpg

El tiempo de duración del carnet de conducir ya no será el mismo para todos. Ahora, la vigencia dependerá de la edad del titular al momento de iniciar el trámite, con el objetivo de ajustar los controles a cada etapa de la vida.

  • Menores de 21 años: cinco años de vigencia para las categorías A (motos), B (autos) y G (maquinaria agrícola).
  • Entre 21 y 65 años: la licencia también tendrá una validez de cinco años.
  • De 65 a 70 años: deberán renovarla cada tres años.
  • Mayores de 70 años: la renovación será anual, sin excepciones.

Con este esquema, las autoridades buscan reforzar la seguridad vial y garantizar evaluaciones periódicas que permitan una conducción más responsable.

Cómo es el trámite para la licencia de conducir digital

El trámite se puede realizar de manera virtual a través de Mi Argentina siguiendo estos pasos:

  • Seleccionar la opción “renovación o ampliación de licencia”.
  • Verificar que la información personal esté correcta.
  • Pagar las boletas correspondientes.
  • Elegir los prestadores autorizados para los exámenes y cursos requeridos.
  • Una vez aprobado el examen psicofísico, la nueva licencia se verá reflejada en la aplicación.

Si se desea obtener la versión física, será necesario comunicarse con el centro emisor correspondiente.

