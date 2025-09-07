Qué pueblo recomienda la inteligencia artificial para visitar aguas termales La inteligencia artificial analizó los destinos más buscados y recomendó estas termas como el lugar ideal para relajarse, sanar y reconectar con la naturaleza. Por







Termas de Fiambalá, las más recomendadas por la Inteligencia Artificial.

La inteligencia artificial analizó los destinos termales más buscados de Argentina y sorprendió con su elección. Aunque Cacheuta, en Mendoza, y Río Hondo suelen liderar los rankings, la IA recomendó otro lugar como ideal para relajarse, cuidar el cuerpo y reconectar con la naturaleza: Fiambalá, en la provincia de Catamarca.

Según su análisis, este pueblo ubicado al pie de la Cordillera de los Andes ofrece una experiencia única: “Fiambalá combina aguas hipertermales con un entorno de montaña que potencia el bienestar físico y emocional”, señaló la IA. Además, destacó que “es un destino silencioso, con vistas imponentes y una energía que invita al descanso profundo”.

Cuál es el pueblo que tiene las mejores aguas termales, la inteligencia artificial Las Termas de Fiambalá están ubicadas a 14 km del pueblo, en plena quebrada de la Sierra de Fiambalá. El complejo cuenta con más de 15 piletas naturales de roca, escalonadas en la montaña, con temperaturas que van desde los 38°C hasta los 70°C. Las aguas son bicarbonatadas, silicatadas, alcalinas y sulfatadas, recomendadas para tratar artritis, artrosis, psoriasis y reumatismos, entre otras afecciones.

termas-de-fiambala-ig-ingridkirn (1) La IA también valoró el entorno: “Es uno de los centros termales más pintorescos del país, ideal para quienes buscan desconectar sin multitudes ni ruido”. Además, el complejo ofrece servicios como restaurante, vestuarios, zona de quinchos y alquiler de toallas, aunque mantiene una infraestructura sencilla y natural.

Fiambalá también es puerta de entrada al Paso de San Francisco, lo que lo convierte en un destino perfecto para combinar termas con turismo de aventura.

