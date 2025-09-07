7 de septiembre de 2025 Inicio
Este es el truco casero que deja al marmol igual de reluciente que cuando se coloca

Con este sencillo tip podrás devolverle el esplendor a tus superficies, logrando que luzcan tan relucientes como el primer día, sin gastar de más en productos costosos.

Existe un truco casero que deja al mármol igual de reluciente que cuando se coloca.

Existe un truco casero que deja al mármol igual de reluciente que cuando se coloca.

La piedra pulida y el granito son dos de los materiales más elegidos para mesadas, pisos y baños gracias a su resistencia y a la elegancia que aportan a cualquier ambiente. Este es el truco casero que deja al mármol igual de reluciente que cuando se coloca.

Con el uso diario, la humedad, las manchas de alimentos o el paso del tiempo, estas superficies pueden volverse opacas y perder el brillo característico que las hace tan atractivas.

La buena noticia es que no hace falta gastar en productos costosos ni en tratamientos profesionales: existe un método para limpiar y pulir el mármol y granito que permite recuperar su luminosidad original de manera simple y económica. Este sencillo tip para devolver el resplandor al mármol y al granito no solo es práctico y barato, sino que también es respetuoso con el medioambiente, ya que evita el uso de químicos fuertes. Con solo bicarbonato, agua y un poco de dedicación, es posible que las superficies luzcan como nuevas, recuperando el aspecto reluciente que tenían el primer día.

marmol

Cómo es el truco para devolver el brillo al mármol y granito

El método más recomendado consiste en preparar una pasta suave con bicarbonato de sodio y agua. Este ingrediente natural, presente en la mayoría de los hogares, actúa como un limpiador no abrasivo que ayuda a eliminar la suciedad y las manchas sin dañar la piedra.

Para aplicarlo, se recomienda extender la pasta sobre la superficie de mármol o granito con un paño de microfibra y realizar movimientos circulares. Luego de dejar actuar unos minutos, se enjuaga con agua tibia y se seca con un trapo limpio. El resultado es una superficie mucho más brillante, uniforme y libre de manchas superficiales.

Una opción extra para el granito: el vinagre blanco

  • Mientras que en el mármol se debe evitar el uso de productos ácidos, el granito puede limpiarse con una mezcla de vinagre blanco y agua. Este truco casero no solo ayuda a devolverle brillo, sino que también elimina bacterias y olores. Eso sí, en el caso del mármol está totalmente desaconsejado, ya que la acidez puede corroer la piedra y generar manchas permanentes.

Consejos para mantener el brillo por más tiempo

Además de aplicar este truco casero de vez en cuando, los expertos recomiendan seguir ciertos cuidados para prolongar el buen estado del mármol y el granito:

  • Evitar productos químicos agresivos como lavandina, amoníaco o limpiadores abrasivos.
  • Limpiar los derrames de líquidos inmediatamente para que no penetren en la superficie.
  • Usar siempre paños suaves o esponjas no abrasivas.
  • Secar bien después de cada limpieza para evitar marcas de agua o humedad.

