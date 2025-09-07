7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Este agujero negro que descubrió la NASA desafía el inicio del universo: cuál es el motivo

La atención ahora se concentra en entender qué hace tan particular a este hallazgo y por qué podría cuestionar lo que hasta hoy se consideraba un consenso en la astronomía.

Por
Este agujero negro podría contener claves de cómo se origió el universo

Este agujero negro podría contener claves de cómo se origió el universo, aseguran expertos de la NASA

NASA | AuroreSimonnet (Universidad Estatal de Sonoma)

El espacio sigue siendo escenario de descubrimientos que generan más preguntas que respuestas. En esta oportunidad, un agujero negro detectado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) se convirtió en tema central de debate científico.

Estos defectos hacen imposible el viaje de los ciudadanos por el mundo.
Te puede interesar:

El Gobierno detectó fallas en miles de pasaportes argentinos y pidió que los devuelvan

No solo por sus características, sino por las implicancias que podría tener en las teorías que explican los comienzos de todo lo que conocemos. Cada hallazgo aporta nuevas piezas al rompecabezas del cosmos y desafía los límites del conocimiento humano sobre los orígenes y la evolución del universo.

Cómo es el agujero negro que podría cambiar todo lo que conocemos según la NASA

Agujero Negro

Un equipo internacional de astrónomos, utilizando el telescopio espacial James Webb, detectó lo que podría ser uno de los objetos más antiguos y enigmáticos del universo: un agujero negro que habría surgido apenas una fracción de segundo después del Big Bang.

De confirmarse, estaríamos frente a un “agujero negro primordial”, una clase de objeto que Stephen Hawking propuso en los años 70, pero que hasta ahora permanecía en el terreno de la teoría. Lo más llamativo es que este hallazgo desafía el modelo clásico que sugiere que primero aparecieron las estrellas y galaxias, y recién después los agujeros negros.

Según los investigadores, este objeto no muestra señales claras de estar rodeado por una galaxia. Apenas se observa un halo tenue de material, lo que llevó a los científicos a describirlo como un agujero negro “prácticamente desnudo”. Un descubrimiento que podría cambiar la forma en que entendemos el origen y evolución del cosmos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una parte de nuestro país se verá afectada, aseguran expertos de la NASA

Este fenómeno geomagnético vuelve a la Tierra tras 70 años y afectará a la Argentina: qué dice la NASA

Se trata del 2025 QD8, un objeto cuya envergadura se comparó con la de un avión comercial.

La NASA advirtió que este asteroide pasó cerca de la Tierra: ¿cuál fue el efecto?

La NASA descubrió nuevos cuerpos dentro del Sistema Solar

Hallazgo único: la NASA descubrió una nueva luna en el Sistema Solar que ningún satélite había captado

Conocé la última información brindada por la NASA sobre el futuro de nuestro planeta

Cuenta regresiva: la NASA avisó cuáles son las ciudades del mundo que quedarán inhabitables en el futuro

Surya es una herramienta de predicción, pero también un puente hacia la investigación compartida y el desarrollo colectivo.

Predice fenómenos solares: cómo funciona la inteligencia artificial de la NASA

En Lomas de Zamora, la Policía detuvo a un delincuente con captura vigente por robo agravado.

Elecciones en la Provincia: al menos siete detenidos por la Policía en las escuelas bonaerenses

Rating Cero

Basada en hechos reales, esta película de Emily Blunt y Chris Evans es furor en Netflix.
play

Brilla en Netflix, es una películas tremenda y tiene una trama que te atrapa de principio a fin

Mirtha Legrand se reconcilió con una enemiga luego de muchos años.
play

Mirtha Legrand se reconcilió con una histórica enemiga: "¡Me tenía prohibida!"

Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Wanda Nara sorprendió a Maxi López con su controversial promesa.

La controversial promesa de Wanda Nara a Maxi López: "Si ganas MasterChef..."

Marvel ya sufrió la filtración de varias fotos del set de Avengers: Doomsday.

Estrella de Marvel adelantó la trama de Avengers Doomsday: "Les va a derretir el cerebro"

últimas noticias

Desde Provincia aseguraron que la jornada transcurrió con tranquilidad y se esperan los resultados para las 21

Desde Provincia aseguraron que "la jornada transcurrió con tranquilidad" y se esperan los resultados para las 21

Hace 13 minutos
En Lomas de Zamora, la Policía detuvo a un delincuente con captura vigente por robo agravado.

Elecciones en la Provincia: al menos siete detenidos por la Policía en las escuelas bonaerenses

Hace 31 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 8 de septiembre

Hace 1 hora
play
Elecciones bonaerenses: cerca del cierre, votó el 55,5% del padrón electoral.

Elecciones bonaerenses: cerca del cierre, votó el 50,5% del padrón electoral

Hace 1 hora
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 8 de septiembre

Hace 1 hora