Máxima tensión en Mendoza: una alumna entró a un colegio con un arma y disparó al menos tres veces La adolescente, de 14 años, ingresó a la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, en la localidad de La Paz, con el arma de fuego reglamentaria de su padre y se encuentra atrincherada. Hasta el momento no se reportaron hay heridos.







Máxima tensión en Mendoza, una alumna de 14 años ingresó a la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, en la localidad de La Paz, con un arma y disparó al menos tres veces. En redes sociales se compartieron varios videos donde se ve a la joven caminar con una pistola en la mano y, en otro, se escuchan varios estruendos en un aula.

Según medios locales de Mendoza, la alumna permanece atrincherada en el colegio, un helicóptero de Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) partió de la Base Cóndor hacia La Paz.

Además, desde el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE emitieron un comunicado: "Solicitamos a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en el marco de una situación donde debe primar la seguridad y él respecto al interés superior de la niña involucrada y su contexto. Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves".

En el lugar se estableció un gran operativo y los alumnos fueron evacuados. En diálogo con C5N, el periodista Ignacio Tula: "Sigue negociando personal de grupo GRIS, para tratar de que se entregue, que entregue el arma reglamentaria que en principio habría sustraído a su padre, quien se desempeñaría en las fuerzas policiales en la provincia de San Luis".

En uno de los videos se puede observar cómo un policía ingresa en el establecimiento y le grita a la joven "dejala un minuto en el piso, así podemos hablar", acto seguido se escucha un disparo. En las imágenes se escuchan varios gritos y palabras sueltas como "¡No corazón, no!".

En diálogo con Argenzuela por Radio 10, el intendente de La Paz, Fernando Ubieta explicó que "estamos desde hace dos horas, esperando para que la puedan disuadir". "La verdad que la situación es muy triste, muy dolorosa, para un departamento que es muy chico", añadió.