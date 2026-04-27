27 de abril de 2026 Inicio
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Se volvió viral: es de Australia, vive en Córdoba y mostró "el gran problema de Argentina"

Lejos de referirse a la economía o a la infraestructura, su denuncia apunta a una característica social que lo dejó completamente atónito.

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El video que se viralizó recientemente y sobre el que todos hablan

El video que se viralizó recientemente y sobre el que todos hablan

  • Se trata de @englishnativeok, un joven oriundo de Australia que actualmente vive en Córdoba.

  • El video fue grabado en una plaza de la ciudad de Córdoba cerca de la medianoche. El joven bromea diciendo: "¿Cuál es el problema con Argentina? Aquí está el problema", mientras muestra a la multitud.

  • Destaca que, siendo las 10 de la noche, el lugar estaba "lleno de gente", algo impensado para su cultura.

  • Asegura que en su país natal la gente suele comer a las 6:30 de la tarde y luego ya no sale de sus casas.

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El choque cultural de un extranjero viviendo en tierras cordobesas se ha convertido en el contenido más compartido de las últimas horas, aunque con un giro inesperado que desafía las críticas habituales hacia el país. Un joven oriundo de Australia, que decidió establecerse en la provincia de Córdoba, capturó la atención de miles de usuarios al publicar un video donde, con un tono inicialmente serio, se propone revelar lo que él denomina como "el gran problema de Argentina".

La viralización de este contenido ha generado una ola de comentarios donde los argentinos sacan a relucir su orgullo por esa "chispa" inagotable que mantiene las ciudades. En un contexto global donde la soledad y el aislamiento son preocupaciones crecientes, la mirada de este inmigrante australiano funciona como un recordatorio de la riqueza intangible que posee la sociedad argentina.

Qué hizo el australiano que vive en Córdoba y se volvió viral

Persona con celular
Estas acciones ayudan a reducir la dependencia del teléfono y a promover un equilibrio saludable entre el mundo digital y la vida cotidiana.

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El usuario @englishnativeok, un joven australiano radicado en Córdoba, generó una fuerte repercusión en redes sociales al compartir lo que, a su criterio, es la gran diferencia entre la vida en su país de origen y Argentina.

El video comienza con una provocación irónica sobre "el problema" del país, pero rápidamente se transforma en un elogio a la vida social local. El joven se muestra impactado al descubrir que, pasadas las 10 de la noche, las plazas cordobesas siguen siendo un punto de encuentro vibrante, llenas de familias y amigos. Para él, ver a tanta gente conectando y compartiendo un mate en el espacio público a esa hora es una señal de vitalidad que no encuentra en Australia.

El trasfondo de su reflexión apunta a la rigidez de las rutinas en el exterior frente a la flexibilidad y calidez argentina. Según su relato, en Australia la actividad social termina abruptamente después de la cena, alrededor de las 6:30 de la tarde, dando paso al aislamiento doméstico. En cambio, en Argentina, el "quedarse adentro" no parece ser una opción mientras haya una plaza de por medio.

Este contraste le permitió al joven valorar el sentido de comunidad y la capacidad de los argentinos para priorizar el vínculo humano sobre los horarios estrictos, transformando lo que él llamó irónicamente un "problema" en la mayor virtud de su nueva residencia.

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