Así quedó La Pampa y Trenque Lauquen tras el paso de la fuerte tormenta con granizo

Durante la tarde del viernes y la madrugada del sábado, el fuerte temporal generó la caída de granizo en el centro del país. Algunas ciudades se vieron afectadas por las lluvias, generando inundaciones y complicaciones.

En Santa Rosa, provincia de La Pampa, el granizo se acumuló en las calles.

Mientras avanzan las tormentas por el centro de la Argentina, durante la tarde del viernes y la madrugada del sábado se registró una caída de granizo abismal en ciertas zonas del país, como en el caso de La Pampa y Trenque Lauquen.

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes y videos de la tormenta junto a la caída de granizo en redes sociales, donde inundó las calles de la ciudad de Santa Rosa y avanzó con la lluvia. Algo similar ocurrió en Trenque Lauquen, en la provincia de Buenos Aires.

Las tormentas generaron complicaciones e inundaciones, en algunas ciudades se registraron calles cubiertas con 50 centímetros de hielo y anegamientos.

En su cuenta de Instagram, el meteorólogo Jeremías Baraldi compartió cómo el temporal afectó la provincia de La Pampa, a través de imágenes y testimonios de vecinos de la zona, una de ellas aseguró que el viento tiró " dos columnas con estructura de hierro. La que no se calló es porque estaba atada a otro pilar, pero lo tuve que desarmar todo por seguridad".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA PAMPA, TIERRA DE TORMENTAS (@lapampa.tierradetormentas)

También el meteorólogo mostró un auto varado por las calles anegadas y explicó que "por estimación (ya que la granizada es difícil medirla en un pluviómetro) aproximadamente 50mm en la capital pampeana desde las 05:30hs hasta las 10hs de este 20/09/25 con alerta Naranja del SMN".

En el caso de la ciudad de Trenque Lauquen ocurrió un fenómeno similar, en varios videos se puede observar como el granizo cubre el césped, donde apenas se puede llegar a ver el pasto debajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Oesteba1/status/1969369744441495918&partner=&hide_thread=false Impactantes imágenes de la granizada Registrada esta mañana en un campo cercano a Trenque Lauquen, en la zona de Lértora, al noroeste del distrito. La acumulación de hielo sorprendió por su intensidad en el marco del alerta naranja vigente.#TrenqueLauquen #Granizo pic.twitter.com/Dci2iePsrp — Oesteba (@Oesteba1) September 20, 2025

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla y naranja por tormentas, las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.