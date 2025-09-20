20 de septiembre de 2025 Inicio
Así quedó La Pampa y Trenque Lauquen tras el paso de la fuerte tormenta con granizo

Durante la tarde del viernes y la madrugada del sábado, el fuerte temporal generó la caída de granizo en el centro del país. Algunas ciudades se vieron afectadas por las lluvias, generando inundaciones y complicaciones.

En Santa Rosa

En Santa Rosa, provincia de La Pampa, el granizo se acumuló en las calles. 

Tormentas de Zona Sur @SurTormentas
El Paso Cristo Redentor entre Argentina y Chile, cerrado por las nevadas en la zona cordillerana de Mendoza.
Alerta amarilla en Mendoza: cerraron el Paso Cristo Redentor por mal tiempo

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes y videos de la tormenta junto a la caída de granizo en redes sociales, donde inundó las calles de la ciudad de Santa Rosa y avanzó con la lluvia. Algo similar ocurrió en Trenque Lauquen, en la provincia de Buenos Aires.

Las tormentas generaron complicaciones e inundaciones, en algunas ciudades se registraron calles cubiertas con 50 centímetros de hielo y anegamientos.

En su cuenta de Instagram, el meteorólogo Jeremías Baraldi compartió cómo el temporal afectó la provincia de La Pampa, a través de imágenes y testimonios de vecinos de la zona, una de ellas aseguró que el viento tiró " dos columnas con estructura de hierro. La que no se calló es porque estaba atada a otro pilar, pero lo tuve que desarmar todo por seguridad".

También el meteorólogo mostró un auto varado por las calles anegadas y explicó que "por estimación (ya que la granizada es difícil medirla en un pluviómetro) aproximadamente 50mm en la capital pampeana desde las 05:30hs hasta las 10hs de este 20/09/25 con alerta Naranja del SMN".

En el caso de la ciudad de Trenque Lauquen ocurrió un fenómeno similar, en varios videos se puede observar como el granizo cubre el césped, donde apenas se puede llegar a ver el pasto debajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Oesteba1/status/1969369744441495918&partner=&hide_thread=false

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla y naranja por tormentas, las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

