Tras la súper tormenta, ¿lloverá o no durante la noche de Navidad? El pronóstico extendido anunció inestabilidad durante la jornada de Nochebuena, lo cual podría afectar los planes de las familias que deseen pasar las fiestas al aire libre. ¿Cómo seguirá el tiempo tras la inesperada tormenta de este martes?







Se esperan chaparrones para el 24 de diciembre. Imagen creada con Grok

De cara a Nochebuena y Navidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico extendido y adelantó que la lluvia llegará durante la tarde/noche del 24 de diciembre y se mantendrá durante el resto de la jornada.

Para algunas familias, en la época de Navidad y Año Nuevo, es común cenar al aire libre, aquellos que ya fijaron poner una mesa afuera deberán cambiar de planes según el pronóstico extendido del SMN.

Tras la fuerte e inesperada tormenta de este martes, para el miércoles 24, Nochebuena, el SMN no descarta la continuidad de la inestabilidad. El pronóstico indica cielo algo nublado durante la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana, con chances de chaparrones por la tarde y lluvias aisladas durante la noche. Las marcas térmicas se mantendrán elevadas, con valores estimados entre 22 y 33 grados.

En tanto, para el jueves 25 de diciembre, el organismo prevé una mejora en las condiciones del tiempo. Se espera una jornada sin precipitaciones en la Ciudad y el conurbano, con cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana, y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 29 grados.

Pronóstico lluvia 23-12-25

La inesperada súper tormenta del martes Las lluvias comenzaron este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cerca de las 18 horas y marcaron el regreso de la inestabilidad climática en la antesala de Nochebuena y Navidad, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Algunos vecinos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires mostraron videos en redes sociales que dan cuenta como en cuestión de minutos las lluvias provocaron inundaciones.