Javier Milei celebra Navidad en Olivos mientras espera que se apruebe el Presupuesto

El Presidente permanece en la residencia oficial, atento a la agenda parlamentaria de los próximos días: la "ley de leyes" se debatirá el viernes en el Senado. Además, tiene previsto asistir al Foro Económico Mundial de Davos durante enero.

El presidente Javier Milei recibirá la Nochebuena en la Quinta de Olivos en medio de una semana que será clave para la definición de las políticas oficialistas de cara al próximo año. Este viernes, el Senado tratará el proyecto del Presupuesto 2026 y el mandatario seguirá de cerca su tratamiento, a la espera de que se consiga su aprobación para consolidar el rumbo económico del Gobierno.

Contar con una "ley de leyes" propia es fundamental para el Gobierno . En caso de conseguir el voto de la Cámara Alta, sería el primer presupuesto de la administración libertaria, después de una serie de prorrogaciones desde la anterior gestión de Alberto Fernández. Para el oficialismo, este proyecto es central para marcar el rumbo del déficit cero y ordenar la gestión fiscal de las arcas del Estado.

En Casa Rosada sostienen que la aprobación del Presupuesto es una condición necesaria para darle un mensaje a los mercados financieros y organismos internacionales. De esta manera, se reduciría el riesgo país por el pago de la deuda y el Gobierno obtendría previsibilidad económica.

Mientras se prepara para la cena de Nochebuena, el Presidente se mantiene atento a la agenda legislativa del próximo viernes y encabeza diferentes conversaciones telefónicas, tanto con senadores aliados como con gobernadores, para conseguir los votos necesarios para darle la media sanción definitiva al proyecto del Presupuesto 2026.

La convocatoria oficial en el Senado es para el próximo viernes 26 de diciembre a las 12, en una sesión extraordinaria en la que se tratarán los proyectos del Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal. Así lo dispuso días atrás la vicepresidenta Victoria Villarruel, y se espera que sea un nuevo debate parlamentario lleno de cruces calientes que se prolongaría por varias horas.

El viernes pasado, La Libertad Avanza logró el dictamen para tratar la "ley de leyes", después de dos horas de debate en Comisión y la aprobación de 11 firmas sobre 9. No se plantearon modificaciones al texto enviado por la Cámara de Diputados.

El presidente Milei también encabezó otras comunicaciones protocolares durante las horas previas a la Nochebuena. El mandatario tuvo mensajes formales con la Conferencia Episcopal Argentina, en el marco de los habituales saludos institucionales de fin de año. El diálogo estuvo atravesado por el mantenimiento del diálogo, la paz social y el bien común.

Por último, Milei ya tiene una agenda marcada para los primeros días del 2026. En enero, el presidente viajará nuevamente al Foro Económico Mundial de Davos, donde se espera que otra vez exponga los lineamientos de su programa ante líderes políticos, empresariales y referentes del sistema financiero internacional.

Javier Milei confirmó que no derogará el Presupuesto 2026 y ratificó el compromiso con el déficit cero

Luego de que la Cámara de Diputados rechazara la decisión del Gobierno de derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, el presidente Javier Milei aseguró que no vetará ni derogará el Presupuesto 2026. En declaraciones a La Nación+, reafirmó que su ejecución estará estrictamente alineada con el objetivo de déficit cero.

El mandatario destacó que el oficialismo logró avanzar con la sanción del Presupuesto y subrayó que el proyecto con media sanción “está construido sobre la base del déficit cero”. Según explicó, el superávit primario previsto permitirá cubrir el pago de intereses de la deuda.

“Tenemos que destacar que hemos podido sancionar el presupuesto. El presupuesto que tiene media sanción está construido sobre la base del déficit cero. El superávit primario va a cubrir el pago de intereses o más”, sostuvo días atrás, luego de que se corriera el rumor de que vetaría el Presupuesto elaborado por el mismo gobierno.