Diluvia en Buenos Aires: las lluvias avanzan con mucha intensidad por la Ciudad y se registra caída de granizo

Las lluvias llegaron a la provincia de Buenos Aires, las tormentas avanzan con gran intensidad sobre la Ciudad y, en sectores como Coghlan, Saavedra y Villa Urquiza, se reportó la caída de granizo. Las tormentas continuarán durante el resto de la jornada del viernes 19 de septiembre y se mantendrán en fin de semana.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que a partir de las 9:45 hs se registraron "chaparrones intensos que pueden estar acompañados de ráfagas o granizo pequeño aislado. Se reporta granizo pequeño en algunos sectores de provincia como en Monte Grande".
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1969023210445230354&partner=&hide_thread=false
Diluvia en Buenos Aires: los videos de la tormenta en redes sociales
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dergarabedian/status/1969024085230232005&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MagazineGonnet/status/1969021620158152801&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HernanMundo/status/1969024891270648186&partner=&hide_thread=false