Diluvia en Buenos Aires: las lluvias avanzan con mucha intensidad por la Ciudad y se registra caída de granizo Desde el Servicio Meteorológico Nacional informaron que se registran chaparrones intensos, que pueden estar acompañados de ráfagas o granizo pequeño aislado. En redes sociales, varios usuarios subieron videos e imágenes de la tormenta. Por







Ignacio Petunchi

Las lluvias llegaron a la provincia de Buenos Aires, las tormentas avanzan con gran intensidad sobre la Ciudad y, en sectores como Coghlan, Saavedra y Villa Urquiza, se reportó la caída de granizo. Las tormentas continuarán durante el resto de la jornada del viernes 19 de septiembre y se mantendrán en fin de semana.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que a partir de las 9:45 hs se registraron "chaparrones intensos que pueden estar acompañados de ráfagas o granizo pequeño aislado. Se reporta granizo pequeño en algunos sectores de provincia como en Monte Grande".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1969023210445230354&partner=&hide_thread=false 9:45h | Las tormentas están sobre la Ciudad de Buenos Aires



Se registran chaparrones intensos que pueden estar acompañados de ráfagas o granizo pequeño aislado



Se reporta granizo pequeño en algunos sectores de provincia como en Monte Grande pic.twitter.com/YaWnUail2e — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 19, 2025

Diluvia en Buenos Aires: los videos de la tormenta en redes sociales Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dergarabedian/status/1969024085230232005&partner=&hide_thread=false Frente de tormenta en Olivos #atentosaltiempo @SMN_Argentina pic.twitter.com/nLXBN7dTgP — César Dergarabedian (@dergarabedian) September 19, 2025