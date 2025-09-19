19 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Diluvia en Buenos Aires: las lluvias avanzan con mucha intensidad por la Ciudad y se registra caída de granizo

Desde el Servicio Meteorológico Nacional informaron que se registran chaparrones intensos, que pueden estar acompañados de ráfagas o granizo pequeño aislado. En redes sociales, varios usuarios subieron videos e imágenes de la tormenta.

Por
Ignacio Petunchi

Las lluvias llegaron a la provincia de Buenos Aires, las tormentas avanzan con gran intensidad sobre la Ciudad y, en sectores como Coghlan, Saavedra y Villa Urquiza, se reportó la caída de granizo. Las tormentas continuarán durante el resto de la jornada del viernes 19 de septiembre y se mantendrán en fin de semana.

En Buenos Aires las lluvias se presentarán durante la mañana del viernes hasta la noche del sábado. 
Te puede interesar:

Llegó la tormenta a Buenos Aires: hay alerta en siete provincias

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que a partir de las 9:45 hs se registraron "chaparrones intensos que pueden estar acompañados de ráfagas o granizo pequeño aislado. Se reporta granizo pequeño en algunos sectores de provincia como en Monte Grande".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1969023210445230354&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MagazineGonnet/status/1969021620158152801&partner=&hide_thread=false
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Hay alerta amarilla por tormentas para el fin de semana.

Llegan las tormentas durante el fin de semana: al menos 9 provincias esperan las lluvias

El Servicio Meteorológico adelantó el pronóstico de lluvias en el AMBA.

Cambió el pronóstico y es inminente el arribo de las lluvias: rige una alerta meteorológica naranja por tormentas

El SMN detalló que las provincias afectadas son Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, y La Pampa, donde se presentarán tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. 

Alerta meteorológica por tormentas para Buenos Aires y otras seis provincias: a qué hora llueve

Vuelve el mal tiempo y las tormentas previo al arribo de a la primavera: rige una alerta por lluvias

Vuelve el mal tiempo y las tormentas previo al arribo de a la primavera: rige una alerta por lluvias

Las lluvias aisladas continuarán durante la mañana del lunes.

Hay alerta por tormentas en cinco provincias: cuándo se va la lluvia y vuelve el veranito en la Ciudad

Alerta meteorológica en el AMBA: cuándo vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires.

Alerta meteorológica en el AMBA: cuándo termina el veranito y vuelven las lluvias

Rating Cero

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

La bailarina y conductora recorrió un camino intenso dentro del espectáculo de nuestro país.

La impresionante transformación de Lourdes Sánchez: así se veía cuando era más joven

¿Quiénes son los supuestos finalistas de La Voz?

Escándalo: se filtraron los nombres de los 4 finalistas de La Voz Argentina 2025

Acumuló millones de reproducciones durante su primera temporada de 56 episodios.
play

Tenés que verla: la serie de Netflix que está recargada de drama y tensión

La Joaqui llamó la atención con un look poco convencional.

La Joaqui sorprendió con un look deportivo con tacos: ¿será tendencia?

Tras mostrar la primera imagen oficial del oscarizado actor como el nuevo gran antagonista del proyecto de Kevin Feige, Marvel compartió también una sinopsis del filme de los Russo: El Doctor Doom ha llegado oficialmente al UCM, arranca.

Marvel ya conoce el final de Avengers: Doomsday y crece la ansiedad de los fanáticos

últimas noticias

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: lo operan para "reparar la parrilla costal"

Hace 31 minutos
El mandatario y una polémica frase.

Tras la censura a Jimmy Kimmel, Trump amenaza con retirar licencias a medios que lo critiquen

Hace 39 minutos
Jimmy Kimmel. 

Quién es Jimmy Kimmel, el reconocido conductor de Estados Unidos censurado por criticar a Donald Trump

Hace 58 minutos
Milei hablará en la Bolsa de Comercio de Córdoba desde las 12. 

Milei llega a Córdoba para lanzar la campaña de La Libertad Avanza de cara a octubre

Hace 1 hora
Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

Hace 1 hora