Qué costo tiene la multa por pasar un semáforo en rojo en abril 2026 Los valores altos buscan reducir conductas de riesgo en las calles. Las herramientas digitales hacen que sea más fácil consultar y pagarlas. Por + Seguir en







Las unidades Fijas (UF) se actualizan en función del precio del combustible.

Las multas de tránsito volvieron a aumentar y alcanzaron valores muy altos en 2026

El cálculo se basa en Unidades Fijas vinculadas al precio del combustible

Cruzar un semáforo en rojo sigue siendo una de las faltas más graves

El monto puede variar según la jurisdicción y la gravedad de la infracción Las sanciones por infracciones de tránsito registraron nuevos aumentos en abril de este año, con valores que impactan directamente en el bolsillo de los conductores. Entre las faltas más relevantes se encuentra pasar un semáforo en rojo, una conducta que continúa siendo penalizada con montos altos.

Este ajuste responde al sistema de cálculo basado en Unidades Fijas (UF), que se actualizan en función del precio del combustible. De esta manera, las multas se mantienen vigentes frente al contexto inflacionario sin necesidad de modificar constantemente los valores en pesos. En este sentido, las autoridades buscan reforzar el cumplimiento de las normas viales y desalentar conductas peligrosas, especialmente aquellas que representan un mayor riesgo para la seguridad en la vía pública.

-semáforo porteño De cuánto es la multa por cruzar un semáforo antes de que se ponga en verde. A cuánto llega la multa por pasar un semáforo en rojo en abril 2026 Dentro del esquema actual, cruzar un semáforo en rojo se ubica entre las infracciones más severas. Esta falta implica un riesgo importante para conductores y peatones, lo que se permite ver en el nivel de las sanciones económicas. Durante abril de este año, el valor de la multa oscila entre $189.600 y $948.000. La cifra final depende de distintos factores, como la gravedad del hecho y la jurisdicción en la que se haya cometido, ya que cada distrito aplica sus propios criterios dentro del marco general.