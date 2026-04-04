Qué costo tiene la multa por pasar un semáforo en rojo en abril 2026

Las unidades Fijas (UF) se actualizan en función del precio del combustible.
Las multas de tránsito volvieron a aumentar y alcanzaron valores muy altos en 2026
El cálculo se basa en Unidades Fijas vinculadas al precio del combustible
Cruzar un semáforo en rojo sigue siendo una de las faltas más graves
El monto puede variar según la jurisdicción y la gravedad de la infracción
Las sanciones por infracciones de tránsito registraron nuevos aumentos en abril de este año, con valores que impactan directamente en el bolsillo de los conductores. Entre las faltas más relevantes se encuentra pasar un semáforo en rojo, una conducta que continúa siendo penalizada con montos altos.
Este ajuste responde al sistema de cálculo basado en Unidades Fijas (UF), que se actualizan en función del precio del combustible. De esta manera, las multas se mantienen vigentes frente al contexto inflacionario sin necesidad de modificar constantemente los valores en pesos. En este sentido, las autoridades buscan reforzar el cumplimiento de las normas viales y desalentar conductas peligrosas, especialmente aquellas que representan un mayor riesgo para la seguridad en la vía pública.
A cuánto llega la multa por pasar un semáforo en rojo en abril 2026
Dentro del esquema actual, cruzar un semáforo en rojo se ubica entre las infracciones más severas. Esta falta implica un riesgo importante para conductores y peatones, lo que se permite ver en el nivel de las sanciones económicas. Durante abril de este año, el valor de la multa oscila entre $189.600 y $948.000. La cifra final depende de distintos factores, como la gravedad del hecho y la jurisdicción en la que se haya cometido, ya que cada distrito aplica sus propios criterios dentro del marco general.
El aumento de estos montos busca reducir una de las conductas más vinculadas a accidentes de tránsito. Según estadísticas de seguridad vial, este tipo de infracción figura entre las principales causas de siniestros graves. Para consultar si existen multas, los usuarios pueden acceder a plataformas digitales mediante el número de patente o el DNI del titular. En caso de deuda, el sistema detalla las infracciones registradas, y si se abona dentro del plazo de pago voluntario, 40 días desde la notificación, se puede obtener un descuento del 50%.