18 de abril de 2026 Inicio
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Cuáles son las declaraciones juradas que revisa ARCA y por qué podés recibir una multa

En este escenario, el eje se desplaza desde la equidad impositiva hacia una lógica más punitiva, donde el peso de los ingresos estatales podría recaer en la eficiencia de los mecanismos de control y penalización.

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Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

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ARCA
  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero endureció controles tras la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal, exigiendo cumplimiento estricto en declaraciones juradas.

  • Las multas aumentaron significativamente: hasta $220.000 para personas físicas y $440.000 para sociedades.

  • En casos graves o reincidencias, las sanciones pueden escalar hasta $35 millones.

  • El diputado Guillermo Michel impulsa un proyecto para hacer las multas más proporcionales al impuesto adeudado.

Tras la aprobación de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero intensificó los controles sobre la presentación de declaraciones juradas, estableciendo un esquema más estricto que prioriza el cumplimiento en tiempo y forma. Este nuevo enfoque refuerza la presión sobre los contribuyentes, ya que cualquier demora puede derivar en sanciones económicas significativas.

Estas medidas afectan principalmente a los monotributistas, quienes deberán adaptarse a nuevas exigencias para continuar en regla con sus obligaciones fiscales
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El punto más controvertido es el fuerte aumento en las multas: para personas físicas, las penalidades pasaron de montos mínimos a cifras que alcanzan los $220.000, mientras que para sociedades ascienden hasta $440.000. En casos más complejos, las sanciones pueden escalar hasta los $35 millones, lo que generó preocupación en ámbitos contables y empresariales por la magnitud de estos valores.

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Frente a este escenario, el diputado Guillermo Michel impulsó un proyecto para reequilibrar el sistema sancionatorio. La iniciativa busca garantizar que las multas mantengan una relación razonable con el impuesto adeudado, evitando que una infracción administrativa termine derivando en castigos desproporcionados y potencialmente confiscatorios.

Cuáles son las multas que tiene ARCA con las declaraciones juradas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ha reforzado los controles sobre la presentación de declaraciones juradas, aplicando un esquema más estricto de sanciones tras la implementación de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal. El foco está puesto en garantizar el cumplimiento en tiempo y forma, con el objetivo de reducir la morosidad, aunque esto derivó en penalidades considerablemente más elevadas que las vigentes a comienzos de año.

ARCA

Actualmente, las multas automáticas por incumplimiento registran aumentos significativos: las personas físicas enfrentan sanciones desde $220.000, mientras que las sociedades parten de $440.000. En situaciones de reincidencia o ante requerimientos no respondidos, los montos pueden escalar hasta $35 millones, evidenciando un endurecimiento marcado en la política recaudatoria.

Este escenario generó un fuerte debate sobre la proporcionalidad de las sanciones, ya que en algunos casos pueden superar el impuesto adeudado. Mientras se discuten posibles ajustes en el ámbito legislativo, los contribuyentes deben prestar especial atención a los vencimientos para evitar cargos que podrían impactar seriamente en su situación financiera.

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