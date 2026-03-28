28 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Qué multa de tránsito casi alcanza los $950.000 y es más común de lo que creés

Las sanciones buscan reducir conductas riesgosas al volante. Conocer los valores ayuda a evitar infracciones y gastos innecesarios.

Por
Existe una amplia escala de valores según la infracción que se haya cometido.

Existe una amplia escala de valores según la infracción que se haya cometido.

Redes sociales
  • Cruzar un semáforo en rojo puede derivar en sanciones económicas muy elevadas en la provincia de Buenos Aires.
  • Se trata de una de las infracciones más peligrosas por el riesgo que genera en cruces e intersecciones.
  • Los valores de las multas varían según la gravedad y se calculan en Unidades Fijas (UF).
  • Otras faltas habituales también alcanzan cifras altas, como exceso de velocidad o circular sin VTV.

En la Provincia de Buenos Aires, ciertas infracciones de tránsito pueden implicar sanciones económicas muy importantes, incluso cercanas al millón de pesos. Una de las más frecuentes es pasar un semáforo en rojo, una conducta que además de estar prohibida, representa un alto riesgo para la seguridad vial.

Llegó a generar ingresos estimados entre 15.000 y 20.000 dólares anuales por derechos de uso de su imagen.
Te puede interesar:

Qué fue de la vida del joven del meme "Bad Luck Brian": pocos saben su presente

Este tipo de faltas se encuadran dentro de las infracciones graves, ya que afectan directamente la organización del tránsito y aumentan la probabilidad de siniestros. El incumplimiento de señales esenciales no solo compromete al conductor, sino también a peatones y otros vehículos que circulan correctamente.

Se recomienda conocer los valores actualizados de las multas para poder tomar dimensionar del impacto económico de estas conductas y entender por qué las autoridades buscan desalentar este tipo de acciones mediante sanciones más estrictas.

multa

Cómo costo tienen las multas de tránsito en Buenos Aires

En marzo, las multas en la Provincia de Buenos Aires presentan una amplia escala de valores según la infracción que se haya cometido. En el caso de cruzar un semáforo en rojo, la sanción se ubica entre $189.600 y $948.000, lo que la ubica como una de las más relevantes por su gravedad y frecuencia.

Otras faltas también implican montos altos. Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o manejar en contramano puede costar entre $568.800 y $1.896.000. En esa misma franja se ubican las sanciones por manejar bajo efectos del alcohol o estupefacientes, así como los casos de exceso de velocidad.

-semáforo porteño
De cuánto es la multa por cruzar un semáforo antes de que se ponga en verde.

De cuánto es la multa por cruzar un semáforo antes de que se ponga en verde.

Por otra parte, infracciones como no usar cinturón de seguridad, negarse a presentar documentación o utilizar el celular al volante también tienen penalizaciones importantes, que van desde $189.600 hasta $379.200 según el caso. Estas conductas, aunque más comunes, siguen siendo consideradas riesgosas.

Finalmente, existen faltas con valores menores, aunque igualmente importantes, como circular sin seguro, estacionar en lugares prohibidos o no contar con patente visible, cuyos montos oscilan entre $94.800 y $189.600. Todas estas cifras reflejan el objetivo de reforzar el cumplimiento de las normas y reducir situaciones peligrosas en la vía pública.

Noticias relacionadas

Conducido por Natalia Paratore, referente en comunicación en salud, el ciclo está pensado para traducir la información médica en decisiones concretas, con un lenguaje claro, cercano y accesible.

Así fue el primer programa de Salud Divino Tesoro

play

El dramático testimonio de Ponte Perro tras el asalto en su casa: "Uno de los ladrones manoseó a mi mujer"

play

Alerta por tormentas en el AMBA: pronostican cuatro días de lluvia

El diagnóstico que recibió la niña se vincula a la picadura de un animal particular

Le compró a su hija un pijama nuevo y creyó que por eso tenía picazón, pero el médico reveló algo impensado

El asueto del jueves 9 de abril responde a conmemoraciones de aniversarios fundacionales en dos partidos bonaerenses.

Confirman un nuevo feriado para el jueves 9 de abril en 2026: a qué se debe

Hobbs es condierado por muchos el padre de la filosofía política moderna por su obra Leviatán. 

Thomas Hobbes, filósofo: "La felicidad es un continuo progreso de los deseos y no la serenidad de una mente satisfecha"

Rating Cero

Con una estética nocturna y una puesta en escena claustrofóbica, la película construye una sensación constante de tensión y urgencia.
play

Tres estafas, un misterio y un deseo de venganza: esta película tailandesa de Netflix promete sorprender

Se trata de una propuesta breve pero intensa, pensada para quienes buscan documentales que invitan a reflexionar sobre las fallas y desafíos del poder institucional.
play

Cuál es la miniserie documental de solo 3 capítulos que llegó a Netflix sobre una histórica fiscalía mexicana

La modelo que está en una relación con el ex de Dua Lipa.

Esta famosa modelo británica confirmó a su nueva pareja y llamó la atención de todos: a qué se debe

Los seguidores del reality explotaron en redes sociales.

Gran Hermano 2026: se filtró el nombre del reemplazo de Mavinga y las redes explotaron

Un futbolista de la Selección intentó seducir a Sabrina Rojas.

Se supo: quién es el futbolista de la Selección que intentó seducir a una reconocida conductora

James Tolkan interpretó al director escolar Sr. Strickland. 

Murió un reconocido actor de Volver al Futuro y Top Gun: qué le pasó

últimas noticias

play
Con una estética nocturna y una puesta en escena claustrofóbica, la película construye una sensación constante de tensión y urgencia.

Tres estafas, un misterio y un deseo de venganza: esta película tailandesa de Netflix promete sorprender

Hace 28 minutos
play
Se trata de una propuesta breve pero intensa, pensada para quienes buscan documentales que invitan a reflexionar sobre las fallas y desafíos del poder institucional.

Cuál es la miniserie documental de solo 3 capítulos que llegó a Netflix sobre una histórica fiscalía mexicana

Hace 31 minutos
Llegó a generar ingresos estimados entre 15.000 y 20.000 dólares anuales por derechos de uso de su imagen.

Qué fue de la vida del joven del meme "Bad Luck Brian": pocos saben su presente

Hace 34 minutos
Existe una amplia escala de valores según la infracción que se haya cometido.

Qué multa de tránsito casi alcanza los $950.000 y es más común de lo que creés

Hace 35 minutos
La modelo que está en una relación con el ex de Dua Lipa.

Esta famosa modelo británica confirmó a su nueva pareja y llamó la atención de todos: a qué se debe

Hace 37 minutos