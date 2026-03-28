Qué multa de tránsito casi alcanza los $950.000 y es más común de lo que creés Las sanciones buscan reducir conductas riesgosas al volante. Conocer los valores ayuda a evitar infracciones y gastos innecesarios. Por + Seguir en







Existe una amplia escala de valores según la infracción que se haya cometido. Redes sociales

Cruzar un semáforo en rojo puede derivar en sanciones económicas muy elevadas en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de una de las infracciones más peligrosas por el riesgo que genera en cruces e intersecciones.

Los valores de las multas varían según la gravedad y se calculan en Unidades Fijas (UF).

Otras faltas habituales también alcanzan cifras altas, como exceso de velocidad o circular sin VTV. En la Provincia de Buenos Aires, ciertas infracciones de tránsito pueden implicar sanciones económicas muy importantes, incluso cercanas al millón de pesos. Una de las más frecuentes es pasar un semáforo en rojo, una conducta que además de estar prohibida, representa un alto riesgo para la seguridad vial.

Este tipo de faltas se encuadran dentro de las infracciones graves, ya que afectan directamente la organización del tránsito y aumentan la probabilidad de siniestros. El incumplimiento de señales esenciales no solo compromete al conductor, sino también a peatones y otros vehículos que circulan correctamente.

Se recomienda conocer los valores actualizados de las multas para poder tomar dimensionar del impacto económico de estas conductas y entender por qué las autoridades buscan desalentar este tipo de acciones mediante sanciones más estrictas.

multa Freepik Cómo costo tienen las multas de tránsito en Buenos Aires En marzo, las multas en la Provincia de Buenos Aires presentan una amplia escala de valores según la infracción que se haya cometido. En el caso de cruzar un semáforo en rojo, la sanción se ubica entre $189.600 y $948.000, lo que la ubica como una de las más relevantes por su gravedad y frecuencia.

Otras faltas también implican montos altos. Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o manejar en contramano puede costar entre $568.800 y $1.896.000. En esa misma franja se ubican las sanciones por manejar bajo efectos del alcohol o estupefacientes, así como los casos de exceso de velocidad.