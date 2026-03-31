31 de marzo de 2026 Inicio
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Cuáles son las multas de tránsito que se pueden impugnar y cómo se hace

Existen herramientas legales para cuestionar sanciones. Detectar fallas puede permitir su anulación.

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El sistema habilita la posibilidad de presentar un reclamo formal ante las autoridades correspondientes.

El sistema habilita la posibilidad de presentar un reclamo formal ante las autoridades correspondientes.

  • Existen situaciones en las que una infracción de tránsito puede ser anulada
  • La validez del acta depende del cumplimiento de requisitos legales específicos
  • Fallas en notificación, radares o señalización pueden habilitar el reclamo
  • El descargo se realiza ante el juzgado correspondiente para solicitar la nulidad

Las infracciones viales pueden ser cuestionadas en determinados casos cuando no cumplen con las condiciones legales que se exigen para ser sancionadas. Este procedimiento permite a los conductores solicitar la anulación del acta si detectan irregularidades en su emisión.

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Muchas personas desconocen que las multas no son automáticamente válidas, ya que deben respetar normas establecidas en la Constitución Nacional y en la Ley 24.449. Estas reglas buscan garantizar derechos básicos, como el acceso a la defensa y la transparencia en los controles. Es por eso que cuando alguno de estos requisitos no se cumple, el sistema habilita la posibilidad de presentar un reclamo formal ante las autoridades correspondientes, lo que puede derivar en la eliminación de la sanción.

multa

Qué multas pueden ser impugnadas y cómo hacerlo

Una infracción puede ser cuestionada si no hubo una notificación válida. Este es uno de los casos más habituales, ya que muchos conductores toman conocimiento de la multa tiempo después. En este sentido, el abogado Diego Daniel Díaz explicó: “Sin notificación válida no hay debido proceso”, lo que implica una vulneración del derecho a defensa.

Otro motivo frecuente se vincula con el uso de radares sin respaldo técnico adecuado. Estos dispositivos deben estar homologados y con calibración vigente, verificable en el INTI y correspondiente al período previo a la infracción. Según el especialista, “una medición no acreditada no puede transformarse automáticamente en una sanción legítima”.

Multa Buenos Aires

También pueden impugnarse las actas cuando existe señalización insuficiente o inexistente. La normativa exige advertencias claras y visibles sobre la presencia de controles. “El sistema de tránsito es preventivo, no sorpresivo”, afirmó Díaz, al referirse a la obligación de informar correctamente a los conductores.

Además, la falta de competencia territorial, la imposibilidad de acceder a las pruebas completas o el vencimiento de los plazos legales son factores que pueden invalidar una multa. En estos casos, se debe presentar un descargo ante el juzgado correspondiente para solicitar la nulidad del acta.

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