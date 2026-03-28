28 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Secretos para un intestino inflamado: qué comer para bajar de peso

El doctor Facundo Pereyra pasó por Divino Tesoro, el nuevo programa de salud de C5N, y advirtió que es muy importante detectar cuáles son los alimentos que producen inflamación en el intestino, porque es uno de los principales obstáculos del descenso de peso.

Por
El Dr. Facundo Pereyra contó cuáles son los alimentos que tenés que comer para desinflamar el intestino.

El Dr. Facundo Pereyra contó cuáles son los alimentos que tenés que comer para desinflamar el intestino.

Bajar de peso suele ser una misión difícil de concretar para algunas personas. Pero a todo el cambio de hábitos que hay que adoptar para lograrlo, también hay que prestar atención al sistema digestivo. La inflamación del intestino es clave en el proceso, por lo que los especialistas advierten cuáles son los alimentos que hay que consumir para equilibrar la cuestión.

El diagnóstico que recibió la niña se vincula a la picadura de un animal particular
Te puede interesar:

Le compró a su hija un pijama nuevo y creyó que por eso tenía picazón, pero el médico reveló algo impensado

El doctor Facundo Pereyra fue uno de los primeros invitados en Divino Tesoro, el nuevo programa de salud de C5N, donde afirmó que “una persona inflamada no adelgaza”. Según explicó, los problemas digestivos —especialmente la hinchazón abdominal— pueden ser un factor clave que impide la pérdida de peso, incluso cuando se realizan dietas o tratamientos tradicionales.

Pereyra sostiene que cuando el colon está inflamado, el organismo entra en un estado que dificulta adelgazar. “Si alguien come y se hincha, hasta que no resuelva su panza no va a bajar de peso. La inflamación activa el sistema digestivo, favorece la retención de líquidos y hace que el metabolismo funcione más lento”, explicó.

En ese sentido, remarcó que muchas personas con sobrepeso pueden estar atravesando este cuadro sin saberlo: hinchazón, retención de líquidos o incluso sensaciones como hormigueo pueden ser señales de un intestino alterado. “Van a probar de todo, van a ir a nutricionistas, pero hasta que no reparen su intestino, no van a bajar”, aseguró.

intestino inflamado
Tener el intestino inflamado obstaculiza la pérdida de peso.

Tener el intestino inflamado obstaculiza la pérdida de peso.

Así es que el especialista propone enfocarse en una alimentación que reduzca la inflamación intestinal. Entre sus recomendaciones, menciona desayunos y meriendas con proteínas y grasas saludables como huevo, jamón, frutos secos o galletas de arroz con manteca de maní, acompañados por infusiones como té verde.

Para almuerzos y cenas, sugiere priorizar carnes blancas, cereales como arroz, quinoa o polenta, y una alta presencia de vegetales: tomate, rúcula, zapallo, zanahoria o zucchini, además de opciones como tofu y aceitunas.

Según su visión, al cabo de una semana de ordenar la alimentación, “el metabolismo se destraba” y comienza a notarse la pérdida de peso.

Prestar atención a las intolerancias y cambiar el estilo de vida

Otro punto central en lo que hizo hincapié el doctor es en identificar posibles intolerancias alimentarias. “Si es gluten, sacarlo; si es lácteo, sacarlo”, indicó, y recomendó que cada comida incluya siempre proteínas y vegetales.

Además, sumó hábitos que considera fundamentales: realizar ejercicio de fuerza, respetar ayunos de al menos 12 horas y controlar el estrés. “El estrés engorda. Hay que moverse y vivir más tranquilos”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

“Divino Tesoro” llega con una premisa clara: la salud no solo se explica, se vive. 

Divino Tesoro: el nuevo programa de salud que llega a C5N para transformar el bienestar en acción

La felicidad de un padre, madre o hermana no tiene que estar por encima de la vida de una hija, había dicho Castillo Ramos.

Murió Noelia Castillo Ramos, la española de 25 años que pidió la eutanasia

La primera consulta sobre salud es con inteligencia artificial.

La inteligencia artificial como primer vínculo sanitario

 El Gobierno garantizó que los pacientes no perderán acceso a medicamentos por cambios en patentes. 

El Gobierno prometió que no habrá subas de precios de medicamentos por cambios normativos

La productora aseguró que se encuentra en buen estado y listo para el debut del lunes 23 de marzo.
play

Alivio para los fanáticos de AC/DC: Stevie Young recibió el alta médica

play

Pablo Grillo, tras el alta definitiva: "Los milagros se construyen"

Rating Cero

Un futbolista de la Selección intentó seducir a Sabrina Rojas.

Se supo: quién es el futbolista de la Selección que intentó seducir a una reconocida conductora

James Tolkan interpretó al director escolar Sr. Strickland. 

Murió un reconocido actor de Volver al Futuro y Top Gun: qué le pasó

Hay algo en esta historia que resuena de forma especial para un público hispanohablante. La situación de Orn —competente, responsable, traicionada por las instituciones que prometían protegerla y obligada a construir su propia justicia al margen de la ley.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La línea roja, la película tailandesa a pura venganza que llegó a la plataforma

La pareja de Emilia Mernes y Duki se ve afectada por información que circula en las redes.

Tras el escándalo con Tini Stoessel, Emilia Mernes suma una nueva polémica con Duki: "Cortocircuito"

El cambio impresionante de imagen de Robert Pattinson para su personaje en la próxima de Dune.

La impresionante transformación de Robert Pattinson para Dune 3: así se ve en el tráiler

Con una puesta en escena íntima y diálogos filosos, la película se destaca por su realismo y por la fuerza de sus actuaciones. 
play

Esta comedia española con toques de drama llegó a Netflix y promete engancharte: cómo se llama

últimas noticias

El Dr. Facundo Pereyra contó cuáles son los alimentos que tenés que comer para desinflamar el intestino.

Secretos para un intestino inflamado: qué comer para bajar de peso

Hace 22 minutos
Creció la cantidad de argentios que guardan dólares debajo del colchón. 

Creció la cantidad de argentinos que guardan dólares "debajo del colchón"

Hace 56 minutos
Javier Milei saludando a José Antonio Kast en su asunción como presidente de Chile. 

Milei invitó a Kast a la Casa Rosada: busca una agenda bilateral con Chile

Hace 2 horas
play

El dramático testimonio de Ponte Perro tras el asalto en su casa: "Uno de los ladrones manoseó a mi mujer"

Hace 2 horas
Un futbolista de la Selección intentó seducir a Sabrina Rojas.

Se supo: quién es el futbolista de la Selección que intentó seducir a una reconocida conductora

Hace 2 horas