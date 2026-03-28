Secretos para un intestino inflamado: qué comer para bajar de peso El doctor Facundo Pereyra pasó por Divino Tesoro, el nuevo programa de salud de C5N, y advirtió que es muy importante detectar cuáles son los alimentos que producen inflamación en el intestino, porque es uno de los principales obstáculos del descenso de peso. Por + Seguir en







El Dr. Facundo Pereyra contó cuáles son los alimentos que tenés que comer para desinflamar el intestino.

Bajar de peso suele ser una misión difícil de concretar para algunas personas. Pero a todo el cambio de hábitos que hay que adoptar para lograrlo, también hay que prestar atención al sistema digestivo. La inflamación del intestino es clave en el proceso, por lo que los especialistas advierten cuáles son los alimentos que hay que consumir para equilibrar la cuestión.

El doctor Facundo Pereyra fue uno de los primeros invitados en Divino Tesoro, el nuevo programa de salud de C5N, donde afirmó que “una persona inflamada no adelgaza”. Según explicó, los problemas digestivos —especialmente la hinchazón abdominal— pueden ser un factor clave que impide la pérdida de peso, incluso cuando se realizan dietas o tratamientos tradicionales.

Pereyra sostiene que cuando el colon está inflamado, el organismo entra en un estado que dificulta adelgazar. “Si alguien come y se hincha, hasta que no resuelva su panza no va a bajar de peso. La inflamación activa el sistema digestivo, favorece la retención de líquidos y hace que el metabolismo funcione más lento”, explicó.

En ese sentido, remarcó que muchas personas con sobrepeso pueden estar atravesando este cuadro sin saberlo: hinchazón, retención de líquidos o incluso sensaciones como hormigueo pueden ser señales de un intestino alterado. “Van a probar de todo, van a ir a nutricionistas, pero hasta que no reparen su intestino, no van a bajar”, aseguró.

intestino inflamado Tener el intestino inflamado obstaculiza la pérdida de peso. Así es que el especialista propone enfocarse en una alimentación que reduzca la inflamación intestinal. Entre sus recomendaciones, menciona desayunos y meriendas con proteínas y grasas saludables como huevo, jamón, frutos secos o galletas de arroz con manteca de maní, acompañados por infusiones como té verde.

Para almuerzos y cenas, sugiere priorizar carnes blancas, cereales como arroz, quinoa o polenta, y una alta presencia de vegetales: tomate, rúcula, zapallo, zanahoria o zucchini, además de opciones como tofu y aceitunas. Según su visión, al cabo de una semana de ordenar la alimentación, “el metabolismo se destraba” y comienza a notarse la pérdida de peso. Prestar atención a las intolerancias y cambiar el estilo de vida Otro punto central en lo que hizo hincapié el doctor es en identificar posibles intolerancias alimentarias. “Si es gluten, sacarlo; si es lácteo, sacarlo”, indicó, y recomendó que cada comida incluya siempre proteínas y vegetales. Además, sumó hábitos que considera fundamentales: realizar ejercicio de fuerza, respetar ayunos de al menos 12 horas y controlar el estrés. “El estrés engorda. Hay que moverse y vivir más tranquilos”, concluyó.