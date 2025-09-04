4 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Asesino serial de Jujuy: confirmaron la identidad de dos nuevas víctimas

Se trata de Miguel Quispe y Juan Ponce, cuyos perfiles genéticos adicionales que no coincidieron con las primeras dos víctimas. La investigación por los crímenes atribuidos a Matías Jurado, cree que pueden identificar a más personas en su casa.

Por

Las dos nuevas víctimas son Miguel Quispe y Juan Ponce, de 60 y 51 años.

Te puede interesar:

Violento ataque de una jauría a un hombre: los perros no lo reconocieron, le arrancaron la ropa y casi lo matan

En los últimos días, la investigación por los asesinatos en serie de Jujuy dio otro giro inesperado cuando se confirmó el hallazgo de ADN no identificado, que no coincidía con las víctimas ya identificadas Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro Sosa.

Las dos nuevas víctimas son Miguel Quispe y Juan Ponce, de 60 y 51 años, personas que se encontraban en extrema vulnerabilidad y que, fueron vistos por la zona donde vivía Matías Jurado, en Alto Comedero.

Nuevas víctimas asesino Jujuy 4-9-25
Nuevas víctimas identificadas.

Nuevas víctimas identificadas.

"Hay por lo menos otras tres víctimas que creen que pueden ser personas que captó, para luego matarlos y descartarlos en una carretilla", informó el periodista Diego Gabrielle para la pantala de C5N.

El fiscal, Guillermo Beller explicó que "difícilmente se encuentre algún cuerpo, pero las evidencias que recolectamos llevan a ampliar a cuatro los hechos de homicidios agravados". También confirmó que todos los ADN encontrados en el domicilio son masculinos.

En esa línea añadió que "tenemos varios perfiles genéticos para seguir cotejando, y entendemos que podemos seguir teniendo más perfiles porque hay todavía evidencias que seguimos procesando. Son más de 300 muestras".

La macabra foto de Matías Jurado, el "asesino de los viernes": hallaron nuevos rastros de los desaparecidos

Se trata de una imagen de la familia de Juan Carlos González, que sin saberlo, posó cerca de la casa de Matías Jurado, el principal sospechoso, para reclamar justicia. Uno de los detalles que no pasó inadvertido es que, aparentemente atrás de ellos aparecería Jurado, encapuchado, manejando la carretilla que presuntamente usaría para descartar los restos de sus víctimas luego de desmembrarlas.

carretilla gonzalez jujuy

Ante la posible similitud con el accionar de Jurado, una amiga de González impulsó una denuncia para que la Justicia investigue si se trata del actual imputado y detenido en el Penal de Gorriti acusado de asesinar a cinco personas. Aseguran que los restos de las víctimas eran destinadas como alimento para los perros de la zona, también sospechan que eran descartados en un río cercano.

"Lo que menos pensábamos era eso. Caminaba despacio, miraba, pero como cualquier persona que puede pasar", contaron los familiares a Todo Jujuy sobre el hombre encapuchado y su accionar.

Una de las amigas de González también habló sobre la polémica foto y agregó: que "una de las señoras vio cuando el hombre en su carretilla tenía bolsas negras".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Buscan desesperadamente a una adolescente en Mar del Plata.

Buscan desesperadamente a una adolescente en Mar del Plata: dejó una nota y se fue

Hallaron una avioneta incendiada en Santiago del Estero.

Santiago del Estero: hallaron una avioneta incendiada y demoraron a tres hombres

Feroz ataque a un jubilado en Lanús

Feroz ataque a un jubilado en Lanús: dos delincuentes lo tiraron al piso para robarle

Robo millonario en Santa Fe: entraron a una casa cuando el dueño no estaba.

Robo millonario en Santa Fe: entraron a una casa cuando el dueño no estaba y se llevaron una fortuna

play

Brutal persecución y choque en Autopista Dellepiane: una camioneta recibió 19 disparos

La mujer se llamaba Elizaveta Gushchina.

Una mujer quiso sacarse una foto a 90 metros de altura, cayó y murió frente a su hijo

Rating Cero

El recoocido actor, protagonista de Tarzán llegó a Netflix en otro personaje muy distinto.
play

Esta película sobre un príncipe vikingo protagonizada por Alexander Skarsgård es furor en Netflix: de cuál se trata

El intérprete de Rocky en la versión teatral pasó por el Movistar Arena para ver a la banda y recibió un homenaje especial.

Nico Vázquez sorprendió en el show de Erreway: la dedicatoria especial de Benjamín Rojas

Gimena Accardi rompió el silencio.

Gimena Accardi rompió el silencio y habló sobre su supuesto romance con un hombre de 20 años

El actor de Friends falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años.

La "Reina de la ketamina" se declaró culpable de venderle la dosis fatal a Matthew Perry

Erreway tocó en un Movistar Arena colmado.

El emotivo renacer de Erreway: clásicos inolvidables, madurez en escena y un show que superó las expectativas

Millie Bobby Brown y un nuevo look descontracturado.

Millie Bobby Brown compartió su look descontracturado: corpiño animal print y jean tiro bajo

últimas noticias

play
El recoocido actor, protagonista de Tarzán llegó a Netflix en otro personaje muy distinto.

Esta película sobre un príncipe vikingo protagonizada por Alexander Skarsgård es furor en Netflix: de cuál se trata

Hace 4 minutos
¿Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos hasta el 7 de septiembre?.

Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos hasta el domingo 7 de septiembre en 2025

Hace 8 minutos
Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro.

Se activa el 5 de septiembre: cuál es el descuento que tiene Cuenta DNI para todos los viernes del mes

Hace 10 minutos
Su popularidad en ascenso da una muestra de un cambio en las preferencias hacia prendas y accesorios más saludables.

Cómodas y a la moda: así son las zapatillas barefoot que se establecen como la tendencia del momento

Hace 13 minutos
El trabajo de Zentrix Consultora revela que Fuerza Patria ganaría por casi 4 puntos los comicios legislativos. 

Última encuesta antes de las elecciones legislativas en la Provincia: triunfa Fuerza Patria en distritos clave

Hace 16 minutos