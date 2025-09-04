Asesino serial de Jujuy: confirmaron la identidad de dos nuevas víctimas

Se trata de Miguel Quispe y Juan Ponce, cuyos perfiles genéticos adicionales que no coincidieron con las primeras dos víctimas. La investigación por los crímenes atribuidos a Matías Jurado, cree que pueden identificar a más personas en su casa.

La investigación por el presunto asesino serial de San Salvador de Jujuy, Matías Jurado , logró identificar a dos nuevas víctimas: Miguel Quispe y Juan Ponce. Los peritos identificaron sus perfiles genéticos mediante un cotejo de ADN entre más de 200 muestras recolectadas en su casa en Alto Comedero.

En los últimos días, la investigación por los asesinatos en serie de Jujuy dio otro giro inesperado cuando se confirmó el hallazgo de ADN no identificado, que no coincidía con las víctimas ya identificadas Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro Sosa .

Las dos nuevas víctimas son Miguel Quispe y Juan Ponce, de 60 y 51 años, personas que se encontraban en extrema vulnerabilidad y que, fueron vistos por la zona donde vivía Matías Jurado, en Alto Comedero.

"Hay por lo menos otras tres víctimas que creen que pueden ser personas que captó, para luego matarlos y descartarlos en una carretilla" , informó el periodista Diego Gabrielle para la pantala de C5N .

El fiscal, Guillermo Beller explicó que " difícilmente se encuentre algún cuerpo, pero las evidencias que recolectamos llevan a ampliar a cuatro los hechos de homicidios agravados ". También confirmó que todos los ADN encontrados en el domicilio son masculinos.

En esa línea añadió que "tenemos varios perfiles genéticos para seguir cotejando, y entendemos que podemos seguir teniendo más perfiles porque hay todavía evidencias que seguimos procesando. Son más de 300 muestras".

Se trata de una imagen de la familia de Juan Carlos González, que sin saberlo, posó cerca de la casa de Matías Jurado, el principal sospechoso, para reclamar justicia. Uno de los detalles que no pasó inadvertido es que, aparentemente atrás de ellos aparecería Jurado, encapuchado, manejando la carretilla que presuntamente usaría para descartar los restos de sus víctimas luego de desmembrarlas.

Ante la posible similitud con el accionar de Jurado, una amiga de González impulsó una denuncia para que la Justicia investigue si se trata del actual imputado y detenido en el Penal de Gorriti acusado de asesinar a cinco personas. Aseguran que los restos de las víctimas eran destinadas como alimento para los perros de la zona, también sospechan que eran descartados en un río cercano.

"Lo que menos pensábamos era eso. Caminaba despacio, miraba, pero como cualquier persona que puede pasar", contaron los familiares a Todo Jujuy sobre el hombre encapuchado y su accionar.

Una de las amigas de González también habló sobre la polémica foto y agregó: que "una de las señoras vio cuando el hombre en su carretilla tenía bolsas negras".