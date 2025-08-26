Asesino serial de Jujuy: detectaron ADN de otras personas en la casa del acusado En la investigación por los crímenes atribuidos a Matías Jurado, la Justicia detectó material genético de al menos dos nuevas personas en su casa en Alto Comedero. Por







Asesino serial de Jujuy: detectaron ADN de otras personas en la casa del acusado.

La investigación por el presunto asesino serial de San Salvador de Jujuy, Matías Jurado, sumó un giro inesperado cuando los peritos forenses identificaron perfiles genéticos adicionales que no coinciden con las víctimas ya confirmadas, lo que sugiere la existencia de por lo menos dos nuevas personas involucradas.

De acuerdo con el fiscal regional Guillermo Beller, los nuevos perfiles de ADN fueron extraídos de manchas de sangre halladas en una sábana usada como cortina y en una bolsa de arena ubicada en el comedor de la vivienda allanada. “Estos perfiles no coinciden con los tres desaparecidos con denuncia formal”, indicó el funcionario.

El hallazgo se suma a los ADN ya vinculados a Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro Sosa, quienes fueron vistos por última vez con Jurado y cuyos restos fueron identificados previamente en la casa. Ese descubrimiento llevó a ampliar la imputación formal por homicidios agravados.

Encontraron el ADN de otras dos personas en la casa del presunto asesino serial de Jujuy Además, la Justicia desplegó un fuerte operativo con herramientas sofisticadas: georradar, rastreo canino y peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que ya coleccionaron más de 100 muestras en distintos puntos de la vivienda, indicios que fortalecen la hipótesis de múltiples crímenes.

Uno de los mayores cuestionamientos es hacia la capacidad del aparato judicial para trazar otros posibles crímenes sin denuncia formal, ya que muchas víctimas podrían no haber sido reportadas por vivir en situación de calle.

Matías Jurado permanece detenido con prisión preventiva mientras la causa avanza. El fiscal Beller anticipó que la nueva evidencia genética permitirá seguir ampliando las imputaciones y profundizando el despliegue forense.