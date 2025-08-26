26 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Asesino serial de Jujuy: detectaron ADN de otras personas en la casa del acusado

En la investigación por los crímenes atribuidos a Matías Jurado, la Justicia detectó material genético de al menos dos nuevas personas en su casa en Alto Comedero.

Por
Asesino serial de Jujuy: detectaron ADN de otras personas en la casa del acusado.

Asesino serial de Jujuy: detectaron ADN de otras personas en la casa del acusado.

Asesinatos en serie en Jujuy: el presunto autor de los crímenes fue imputado por doble homicidio
Te puede interesar:

Asesinatos en serie en Jujuy: el presunto autor de los crímenes fue imputado por doble homicidio

De acuerdo con el fiscal regional Guillermo Beller, los nuevos perfiles de ADN fueron extraídos de manchas de sangre halladas en una sábana usada como cortina y en una bolsa de arena ubicada en el comedor de la vivienda allanada. “Estos perfiles no coinciden con los tres desaparecidos con denuncia formal”, indicó el funcionario.

El hallazgo se suma a los ADN ya vinculados a Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro Sosa, quienes fueron vistos por última vez con Jurado y cuyos restos fueron identificados previamente en la casa. Ese descubrimiento llevó a ampliar la imputación formal por homicidios agravados.

Encontraron el ADN de otras dos personas en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Además, la Justicia desplegó un fuerte operativo con herramientas sofisticadas: georradar, rastreo canino y peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que ya coleccionaron más de 100 muestras en distintos puntos de la vivienda, indicios que fortalecen la hipótesis de múltiples crímenes.

Uno de los mayores cuestionamientos es hacia la capacidad del aparato judicial para trazar otros posibles crímenes sin denuncia formal, ya que muchas víctimas podrían no haber sido reportadas por vivir en situación de calle.

Matías Jurado permanece detenido con prisión preventiva mientras la causa avanza. El fiscal Beller anticipó que la nueva evidencia genética permitirá seguir ampliando las imputaciones y profundizando el despliegue forense.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pablo Grillo sigue en terapia intensiva.

El fotógrafo Pablo Grillo continúa en terapia intensiva: "No está teniendo la evolución que se espera"

Ciencia y tecnología son de las áreas que más sufrieron la motosierra de Milei.

Científicos del CONICET reclamaron al Gobierno los u$s54 millones que les asignó el BID y nunca fueron ejecutados

Hallaron en Mar del Plata un cuadro robado por los nazis en plena Segunda Guerra.

Hallaron en Mar del Plata un cuadro robado por los nazis en plena Segunda Guerra

Los adultos de 25 a 44 años son los que muestran los mayores niveles de información.

Dengue: apenas tres de cada diez argentinos se considera bien informado sobre la enfermedad

Las multas varían según la jurisdicción.

Este es el requisito que debés cumplir con el volante cuando vas a hacer la VTV

play

Tras los incidentes en Independiente-U de Chile, denuncian amenazas a argentinos que cruzan la frontera

Rating Cero

La empresaria volvió a revolucinar las redes sociales con unas fotos junto al músico español.

¿Nuevo romance o colaboración? La foto de Wanda Nara con el trapero español Kaydy Cain

Fuerte pelea con el elenco de El Marginal: un actor criticó con dureza a Juan Minujín y destapó un escándalo.

Fuerte pelea en el elenco de El Marginal: un actor criticó con dureza a Juan Minujín y destapó un escándalo

Revelaron que dos exparticipantes de Gran Hermano tuvieron fogosos encuentros: Revolver el pasado.

Revelaron que dos exparticipantes de Gran Hermano tuvieron fogosos encuentros: "Revolver el pasado"

La modelo hizo un fuerte descargo en redes para explicar que estuvo a punto de ser estafada.

La drástica decisión de Melody Luz con sus redes sociales: "Lo tuve que bajar"

Las hermanas Maradona cuestionaron la cobertura que se hizo de la noticia.

El furioso descargo de Dalma y Gianinna Maradona tras el choque de Claudia Villafañe

Rehén una serie que ya se encuentra disponible en Netflix de tan solo cinco episodios que te mantendrán al filo del asiento.
play

Rehén es la serie de Netflix que te mantiene en vilo con solo 5 capítulos: cuál es la trama de la producción política

últimas noticias

El bonaerense no tiene asegurada su plaza en 2026.

La Fórmula 1 actualizó la lista de pilotos para el 2026: ¿y Colapinto?

Hace 38 minutos
Martín Menem, en el centro de las sospechas.

Coimas en discapacidad: Martín Menem afirmó que "el contenido de los audios es absolutamente falso"

Hace 1 hora
Javier Milei desembarca en Lomas de Zamora con un acto de campaña en medio del escándalo por corrupción

En medio del escándalo por coimas, Milei desembarca en Lomas de Zamora con un acto de campaña y una caravana

Hace 1 hora
Pablo Grillo sigue en terapia intensiva.

El fotógrafo Pablo Grillo continúa en terapia intensiva: "No está teniendo la evolución que se espera"

Hace 1 hora
Ciencia y tecnología son de las áreas que más sufrieron la motosierra de Milei.

Científicos del CONICET reclamaron al Gobierno los u$s54 millones que les asignó el BID y nunca fueron ejecutados

Hace 1 hora