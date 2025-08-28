IR A
Sofía "Jujuy" Jiménez desafió a Yanina Latorre: "Si te animás..."

La modelo e influencer contestó a la queja de la conductora de América, quien la invitó a su programa y ella lo rechazó. “No podía”, se justificó.

Sofía Jujuy Jiménez le respondió a Yanina Latorre.

Redes sociales

Redes sociales

La conductora de América, Yanina Latorre, había acusado a Sofía Jujuy Jiménez, luego de que la modelo rechazara su invitación al programa como panelista. Pero la respuesta fue contundente: “Obvio que respondió, pero no podía literal”. De este modo, intentó apaciguar la pelea.

El pase implicaría que deba dejar su programa.
"La invitamos al programa y ni contestó, una maleducada, una atrevida, en realidad tardó en contestar, pero dijo que no podía porque tenía mucho trabajo. ¿De qué trabaja Jujuy? Si está todo el día haciendo historias", indicó Latorre sobre su programa Sálvese Quien Pueda.

Ante esto, Jujuy mostró en sus redes sociales el chat confirmó que la respuesta había estado, pero que en realidad no podía: "No entiendo, Yanus, por qué decís que soy una maleducada y me metes en tu lista negra. Respondí con amor, solo que no podía ir porque tenía mil grabaciones".

Jujuy y Yanina

“Tengo mi podcast Megatrip, que está saliendo hermoso, producción de fotos y conducción de eventos, gracias a dios tengo mucho trabajo. Es más, si te animás, te invito a mi podcast que estamos grabando la tercera temporada, hacemos un intercambio de programas quedas oficial y públicamente invitada", agregó.

Luego mostró la buena onda que tuvieron por chat porque Yanina le respondió que lo que había dicho en el programa “era un chiste”. Y quedó en buenos términos: "Ella me puede pelear en cámara, pero nos conocemos bien y hace más de 15 años, detrás de la pantalla y sé que me quiere por más de que lo que diga y yo a ella”.

