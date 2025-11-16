16 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Violento robo a una turista rusa en Palermo: se resistió y detuvieron a un motochorro

Dos delincuentes trataron de arrebatarle el celular en la esquina de avenida Córdoba y Fitz Roy, pero la joven forcejeó y la arrastraron por la calle. Los vecinos retuvieron a uno de los ladrones.

Por

La joven se había detenido a chequear el celular en su bicicleta.

Una turista rusa se resistió a un intento de robo por parte de dos motochorros en Palermo, lo que derivó en un brutal forcejeo con uno de ellos hasta que finalmente pudo ser retenido por vecinos, mientras que el otro fue arrestado horas después por la Policía de la Ciudad.

El jurado popular llegó a un veredicto contra los 7 imputados.
Te puede interesar:

Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado popular declaró culpables a Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena

La secuencia se viralizó en las últimas horas, pero ocurrió el domingo 9 de noviembre cerca de las 15 en la esquina de avenida Córdoba y Fitz Roy. La joven, que circulaba en bicicleta por el carril correspondiente, se detuvo en el semáforo para consultar su celular.

En ese momento, una moto Honda XR con dos hombres se le puso a la par, y el que viajaba en la parte de atrás trató de arrebatarle el teléfono. La mujer se resistió, se colgó del rodado e hizo que el acompañante cayera al piso. El conductor huyó del lugar y dejó a su cómplice forcejeando con la víctima.

Varios autos y vecinos a pie advirtieron la situación y se acercaron a auxiliar a la joven, que había atrapado al delincuente por una de sus piernas. Entre todos lograron retener al motochorro hasta que efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar.

El hombre de 26 quedó detenido, y el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) detectó que la moto había escapado hasta una casa en el pasaje Cañuelas al 200, Villa Crespo. El juzgado interviniente ordenó que se allanara el lugar y allí se detuvo al segundo sospechoso, cuya identidad se confirmó con los videos.

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional 57, a cargo de Anselmo Daniel Castelli, ordenó que se secuestrara la moto. En el mismo procedimiento se encontraron 10 celulares, cuatro cascos, una llave y documentos de la moto secuestrada, y el calzado que el ladrón habría utilizado en el momento del hecho.

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Virginia vivía sola en su vivienda de City Bell.

La Plata: encontraron muerta a una psiquiatra de 65 años en su casa

El hombre, al parecer, llevaba una especie de arma en el bolsillo que usó para amenazarla. 

La Plata: un hombre secuestró a una mujer cuando entraba a su auto y luego la abusó en el Parque Pereyra Iraola

Conocé la historia tras un crímen que conmocionó a la comunidad de Massachusetts. 

Este crimen lleva más de 20 años sin resolverse y la última hipótesis apuntó al hijo: cuál fue

La increíble explosión vista desde un drone.

Terrible incendio en Ezeiza: al menos 20 heridos tras una explosión en una fábrica

agresion demencial en palermo: le pego una patada a una nena de 6 anos en la calle

Agresión demencial en Palermo: le pegó una patada a una nena de 6 años en la calle

play

Imágenes sensibles: la escalofriante radiografía del hombre apuñalado en la cabeza con una llave de auto

Rating Cero

Con nuevas grabaciones en el horizonte, Marvel se prepara para definir los últimos detalles de Doomsday y encaminar directamente la producción de Secret Wars. 

Marvel prepara las últimas sesiones de Avengers Doomsday: ¿qué falta rodar del ambicioso proyecto?

Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna.
play

De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix

La tragedia del Heweliusz, reconstruida en una miniserie de Netflix.
play

Es una serie polaca de Netflix que tiene 5 capítulos y es ideal para fanáticos de Chernobyl

Esta miniserie es ideal para maratonear en un fin de semana.
play

Si querés ver series cortas, no te podés perder esta serie de Netflix con capítulos de 35 minutos

play

Osqui Guzmán: "La criminalización del color de piel es una realidad desde siempre"

play

Fena Della Maggiora, sobe Javier Milei: "Es como si lo manejaran de arriba, como si tuviera hilos"

últimas noticias

Las Inversiones en plazo fijo son ampliamente recomendadas por varios economistas

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.300.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Hace 4 minutos
Este es uno de los casos más llamativos de las últimas décadas

Lo llamaban "el asesino de las bolsas de basura" y estuvo más de 15 años sin ser descubierto: quién era Patrick Kearney

Hace 12 minutos
Con nuevas grabaciones en el horizonte, Marvel se prepara para definir los últimos detalles de Doomsday y encaminar directamente la producción de Secret Wars. 

Marvel prepara las últimas sesiones de Avengers Doomsday: ¿qué falta rodar del ambicioso proyecto?

Hace 23 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna.

De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix

Hace 31 minutos
play
La tragedia del Heweliusz, reconstruida en una miniserie de Netflix.

Es una serie polaca de Netflix que tiene 5 capítulos y es ideal para fanáticos de Chernobyl

Hace 42 minutos