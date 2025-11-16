Violento robo a una turista rusa en Palermo: se resistió y detuvieron a un motochorro Dos delincuentes trataron de arrebatarle el celular en la esquina de avenida Córdoba y Fitz Roy, pero la joven forcejeó y la arrastraron por la calle. Los vecinos retuvieron a uno de los ladrones. Por







La joven se había detenido a chequear el celular en su bicicleta.

Una turista rusa se resistió a un intento de robo por parte de dos motochorros en Palermo, lo que derivó en un brutal forcejeo con uno de ellos hasta que finalmente pudo ser retenido por vecinos, mientras que el otro fue arrestado horas después por la Policía de la Ciudad.

La secuencia se viralizó en las últimas horas, pero ocurrió el domingo 9 de noviembre cerca de las 15 en la esquina de avenida Córdoba y Fitz Roy. La joven, que circulaba en bicicleta por el carril correspondiente, se detuvo en el semáforo para consultar su celular.

En ese momento, una moto Honda XR con dos hombres se le puso a la par, y el que viajaba en la parte de atrás trató de arrebatarle el teléfono. La mujer se resistió, se colgó del rodado e hizo que el acompañante cayera al piso. El conductor huyó del lugar y dejó a su cómplice forcejeando con la víctima.

Varios autos y vecinos a pie advirtieron la situación y se acercaron a auxiliar a la joven, que había atrapado al delincuente por una de sus piernas. Entre todos lograron retener al motochorro hasta que efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar.

El hombre de 26 quedó detenido, y el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) detectó que la moto había escapado hasta una casa en el pasaje Cañuelas al 200, Villa Crespo. El juzgado interviniente ordenó que se allanara el lugar y allí se detuvo al segundo sospechoso, cuya identidad se confirmó con los videos.

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional 57, a cargo de Anselmo Daniel Castelli, ordenó que se secuestrara la moto. En el mismo procedimiento se encontraron 10 celulares, cuatro cascos, una llave y documentos de la moto secuestrada, y el calzado que el ladrón habría utilizado en el momento del hecho. Embed