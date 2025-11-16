Detuvieron a un policía acusado de secuestrar y violar a una joven en el Parque Pereyra Iraola El hombre fue identificado como Jonathan Andrés Peralta, de 32 años. Prestaba servicios en el destacamento vial de la Autopista Buenos Aires-La Plata. Por







Un sargento de la Policía Bonaerense fue detenido este domingo en Florencio Varela, acusado de haber secuestrado a una joven en La Plata para luego trasladarla al Parque Pereyra Iraola, donde habría cometido un abuso sexual agravado. El hombre, identificado como Jonathan Andrés Peralta, de 32 años, prestaba servicios en el destacamento vial de la Autopista Buenos Aires-La Plata. Su detención fue resultado de una investigación rápida basada en la denuncia de la víctima.

Según consta en el expediente judicial, Peralta interceptó a la joven en la zona de City Bell, obligándola a subir a su propio vehículo. Cámaras de seguridad cercanas registraron el momento del secuestro, lo que facilitó la identificación del agresor.

Peralta forzó a la víctima a viajar hasta el Parque Pereyra Iraola. Una vez allí, estacionó el auto y la obligó a reclinar el asiento para cometer la violación, de acuerdo con el testimonio de la denunciante.

Tras el ataque, el sargento abandonó a la joven en una parada de colectivos, pero no sin antes robarle el vehículo, con el que huyó de la escena. La víctima logró pedir auxilio a un chofer y a varios pasajeros, quienes le brindaron asistencia.

La División de Investigaciones (DDI) montó un operativo encubierto y localizó a Peralta conduciendo un Nissan March. Fue interceptado en la colectora de la Ruta 2, a la altura de Diagonal Fontana, en la localidad de Florencio Varela.

Al momento de la detención, se secuestró el vehículo robado, el cual circulaba con una chapa patente adulterada. También fue incautada la pistola reglamentaria Bersa calibre 9 mm del sargento y una licencia de conducir de la dueña del rodado. Peralta quedó detenido en la DDI La Plata y será indagado por el fiscal Álvaro Garganta.