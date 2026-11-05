Apareció el sol y las altas temperaturas: la primavera da un respiro, pero las tormentas amenazan El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activas las alertas por tormentas para varias provincias de Argentina. En paralelo, las temperaturas agradables se mantendrán de cara al fin de semana largo por la visita del papa León XIV aunque puede que regrese la inestabilidad de forma intermitente. Por Agregar C5N en









La máxima para la jornada del jueves 5 de noviembre en CABA será de 27 grados. Télam

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para varias provincias de Argentina. A pesar del sol y las altas temperaturas que se esperan para la jornada del jueves 5 de noviembre, el mal tiempo regresará a Buenos Aires de manera intermitente antes de la visita del papa León XIV durante el fin de semana largo.

Las provincias de Chubut y La Pampa están bajo alerta por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

4 NOV | Varias provincias del NEA continúan bajo alerta de nivel naranja y/o amarillo por tormentas.



Estos son los valores de precipitación (mm) de las 24h hasta las 9h:



Mercedes (Ctes) 58

Ituzaingó 50

Venado Tuerto 40

Laboulaye 35

Posadas 32

Junín 27

Benito Juárez 24

pic.twitter.com/l2Mud3iCBn — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 4, 2026 Mientras que para Mendoza rige unos avisos por vientos del sector sur, con velocidades entre 40 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Por último, la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro está bajo alertas por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local. Sobre la codillera, en regiones de mayor elevación podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

Día soleado y temperaturas agradables: cómo estará el tiempo en CABA El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) anticipa jornadas con temperaturas agradables, aunque con algunas probabilidades de lluvias hacia el final de la semana. Este jueves se presentará con cielo despejado durante la mañana, algo nublado por la tarde y mayormente nublado por la noche. La temperatura oscilará entre los 14° y los 27°, sin precipitaciones.

El pronóstico extendido para CABA. Captura del SMN. El viernes tendrá una mínima de 16° y una máxima de 25°. El cielo estará mayormente nublado durante la mañana y se esperan condiciones inestables hacia la tarde y la noche, con una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40%. Para el sábado se prevé un descenso de las temperaturas, con una mínima de 11° y una máxima de 19°. La jornada comenzará mayormente nublada y tendrá momentos de nubosidad variable, aunque sin probabilidades de precipitaciones.