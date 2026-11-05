Conmoción en el automovilismo: murió Alan Jones, campeón de la Fórmula 1 e histórico rival de Carlos Reutemann

El australiano se convirtió en una de las máximas leyendas del deporte motor de ese país, tras haberse consagrado campeón mundial en el año 1980.

El automovilismo mundial está de luto. El expiloto australiano Alan Jones , campeón del mundo de Fórmula 1 en 1980, falleció este jueves a los 80 años tras una breve enfermedad, según confirmó su esposa, Amanda Butler-Davis.

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"Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestro querido Alan. Será recordado con cariño por sus allegados y por los numerosos seguidores cuyo apoyo siempre agradeció", expresó su familia en un comunicado.

Nacido en Melbourne y con una vocación intacta desde sus inicios, Jones viajó a Europa en 1970 para abrirse paso en las categorías de formación. Hizo su debut en la F1 en 1975 con Hesketh y sorprendió al ambiente al lograr su primera victoria en el GP de Austria de 1977 al volante de un Shadow.

Sin embargo, el punto de inflexión de su trayectoria llegó en 1978 con su incorporación a Williams , escudería con la que alcanzó la cúspide de la máxima categoría.

En 1980, Jones firmó una campaña memorable con cinco victorias (Argentina, Francia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos) y otros cinco podios, consagrándose campeón mundial a falta de una fecha para el cierre del calendario. Fue el segundo australiano en lograrlo, tras la huella de Sir Jack Brabham, y sigue siendo hasta la fecha el último piloto de su país en conseguir el título.

La histórica rivalidad con Carlos Reutemann

La historia de Alan Jones tiene una conexión imborrable con el deporte argentino. Durante 1980 y 1981 compartió el garaje de Williams con Carlos "Lole" Reutemann, protagonizando una de las rivalidades más intensas y recordadas de la época.

El quiebre definitivo entre ambos ocurrió en el Gran Premio de Brasil de 1981, cuando Reutemann desobedeció los carteles del equipo con la famosa orden "JONES-REUT" y cruzó la meta en primer lugar. Aquella tensión fracturó la relación de los compañeros y dejó secuelas en la definición del campeonato en Las Vegas, donde Reutemann perdió el título por un punto mientras Jones celebraba en lo más alto del podio la que sería la última victoria de su carrera.

Alan Jones se retiró definitivamente de la alta competencia en 1986, dejando un legado indiscutible de tenacidad y velocidad en la era dorada de la Fórmula 1.