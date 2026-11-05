Video: el frío saludo entre Javier Milei y Pedro Sánchez en la 30ª Cumbre Iberoamericana

Al llegar al Teatro Real de Madrid, el Presidente tuvo un afectuoso encuentro con el rey Felipe VI, con quien, además, intercambió unas palabras, pero prácticamente ignoró al mandatario español, con quien solo tuvo un leve apretón de manos, casi sin siquiera mirarlo.

El presidente Javier Milei participa este jueves en la Sesión Plenaria de Jefes de Estado de la 30ª Cumbre Iberoamericana en España. al Teatro Real de Madrid, tuvo un afectuoso encuentro con el rey Felipe VI , con quien, además, intercambió unas palabras. Sin embargo, prácticamente ignoró al titular del Gobierno español, Pedro Sánchez , con quien solo tuvo un leve apretón de manos, casi sin siquiera mirarlo.

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La actividad multilateral tiene lugar desde las 5 de la mañana (hora argentina) en la Galería de las Colecciones Reales. Allí, el mandatario expuso ante los demás líderes internacionales que asisten al foro regional en la capital española.

Luego, el Presidente mantendrá un nuevo encuentro oficial con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , con quien se reunió hace apenas dos semanas.

Milei desplegó una encendida defensa del liberalismo económico y de las libertades individuales , y recurrió a la tribuna internacional para señalar "los riesgos" de la intervención estatal en la región.

El punto neurálgico de su exposición estuvo marcado por una asimilación teórica y política entre el socialismo y el fascismo. Apoyándose en una cita del intelectual español Salvador de Madariaga, el mandatario afirmó que "la libertad es el plan del espíritu" y sostuvo que "el socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía" .

Para el Presidente, ambas corrientes ideológicas comparten una premisa de fondo: concentrar en manos de una minoría el control sobre las decisiones de los individuos. "La máxima fascista: 'Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado', describe a los Estados socialistas", argumentó Milei, remarcando que tanto socialistas como fascistas coinciden en el rechazo al libre mercado, el impulso a la intervención estatal, la regulación económica y el control de los medios de comunicación.

Asimismo, repasó los logros de su gestión en materia fiscal, destacando la eliminación del déficit en el Tesoro y en el Banco Central, la desregulación masiva y la atracción de inversiones bajo el marco del RIGI.

El discurso cerró con una ratificación de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas y un llamado a los líderes regionales a "poner la autoridad recibida de los ciudadanos al servicio de su libertad".