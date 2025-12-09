10 de diciembre de 2025 Inicio
"Rage bait", "biohack" y "aura farming": porqué fueron las palabras del año 2025

La Universidad de Oxford eligió los términos que surgieron y definieron este año. Las más destacadas son palabras que forman parte de un fenómeno en crecimiento en el que la cultura digital tiende a potenciar la rabia de los individuos y los problemas de salud mental.

Por
Se considera raige bait como una táctica que exalta las emociones negativas de los usuarios de redes sociales.

El prestigioso Diccionario de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, eligió a "rage bait" como la palabra del año 2025. Se trata de un término nacido en la cultura digital y que pone de manifiesto nuevamente la influencia de las redes sociales sobre el lenguaje y el comportamiento colectivo.

"Rage bait" (Anzuelo de ira) es una expresión que, según la definición oficial de la editorial Oxford University Press, se describe como “contenido en línea creado deliberadamente para provocar ira o indignación, con el objetivo de aumentar el tráfico web y la interacción en redes sociales”. La casa de estudios británica decidió elegirla como la palabra del año 2025 porque su uso se ha triplicado en los últimos doce meses.

Además, la elección de esta expresión se debió a la notable proliferación de la utilización de la indignación para captar la atención de los usuarios de redes sociales. Así lo explicó el presidente de Oxford Languages, Casper Grathwohl, quien aseguró que existe la necesidad de nombrar una táctica de manipulación cada vez más evidente en el entorno digital.

Grathwohl sostuvo que a sociedad está empezando a ser consciente de que ciertos contenidos buscan alterar el estado de ánimo de los usuarios de forma deliberada para lograr mayor visibilidad y repercusión. En palabras del propio Grathwohl, recogidas por The New York Times, “aunque la gente no la haya oído nunca, de inmediato sabe lo que significa. Y quieren hablar de ella”.

La palabra "raige bait" se originó en el año 2002, cuando apareció por primera vez en un foro de Usenet para describir la reacción de un automovilista ante la provocación de otro en una ruta. En ese entonces, la expresión hizo referencia a la "agitación deliberada" en situaciones de tráfico. Pero con el paso de los años su significado evolucionó de la mano al entorno digital.

En la actualidad, se considera "raige bait" como una táctica que exalta las emociones negativas de los usuarios de redes sociales. Esto es comúnmente utilizado por marcas de creadores de contenidos y personalidades influyentes con el objetivo de generar debate alrededor suyo, polarizar opiniones y, de esta manera, aumentar la visibilidad para incrementar las ganancias económicas. Por su parte, las plataformas digitales priorizan este tipo de interacciones porque la indignación es la emoción que más moviliza a las personas y prolonga su permanencia en la red.

Grathwohl subrayó que la evolución de internet produjo un cambio drástico en la forma en que se capta la atención. Si antes la red se centraba en despertar la curiosidad a cambio de un clic, ahora el sistema “secuestra e influye en nuestras emociones y en cómo respondemos”. Según el presidente de Oxford Languages, esta tendencia es la consecuencia natural de una sociedad cada vez más impulsada por la tecnología y los extremos culturales.

La elección de "raige bait" como palabra del año 2025 forma parte de un fenómeno que, al menos, merece atención: la cultura digital tiene cada vez más impacto en la salud mental. En 2024, la palabra ganadora había sido "brain rot", que significa pobredumbre cerebral y hace referencia al agotamiento mental derivado del consumo excesivo de contenido irrelevante en las redes sociales.

Para Grathwohl, tanto "raige bait", como "brain rot", son parte del mismo ecosistema digital. "Forman un poderoso ciclo donde la indignación genera interacción, los algoritmos la amplifican y la exposición constante nos deja mentalmente exhaustos. Estas palabras no solo definen tendencias; revelan cómo las plataformas digitales están transformando nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento", aseguró.

Por último, la elección de la Universidad de Oxford se realizó a partir del análisis de 30 mil millones de palabras procedentes de noticias de todo el mundo angloparlante. Los otros términos finalistas para este año fueron "biohack" y "aura farming".

"Biohack" se refiere al intento de mejorar el rendimiento físico o mental a partir de la modificación de la dieta, el ejercicio o rutinas de vida con la utilización de medicamentos, suplementos alimenticios o dispositivos tecnológicos. Por su parte, "aura farming" se utiliza para describir a una persona que tiene una alta exposición pública y que se comporta de una manera que deliberadamente transmite confianza.

