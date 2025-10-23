ANMAT prohibió la venta de una popular golosina consumida por varias generaciones

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó irregularidades en su número de registro, lo que lo convertía en un producto ilegal.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de una reconocida golosina, clásico de la infancia de varias generaciones , debido a irregularidades en su número de registro, lo que lo convertía en un producto ilegal.

La medida se implementó a Disposición 7.834/2025 del organismo, publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Nélida Agustina Bisio.

Se trata de la golosina a base de oblea y azúcar marca Gallinita Orly , RNE N°: 04003785, RNPA N°: 04030478. Tras una inspección de la Dirección General de Control de la Industria Alimentaria de la provincia de Córdoba en un establecimiento donde se comercializaba, se detectó que los números de registro que se exhiben en el rótulo de producto investigado son inexistentes.

Así, al carecer de registros sanitarios de establecimiento y producto, y estar falsamente rotulado al consignar en su rótulo registros de establecimiento y de producto inexistentes, resulta ser "un producto apócrifo" .

"Por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República Argentina", repasa el texto de la disposición de ANMAT.

Ante esto, se prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea de la golosina.