23 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

ANMAT prohibió la venta de una popular golosina consumida por varias generaciones

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó irregularidades en su número de registro, lo que lo convertía en un producto ilegal.

Por
ANMAT detectó irregularidades en los números de registro de la golosina.

ANMAT detectó irregularidades en los números de registro de la golosina.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de una reconocida golosina, clásico de la infancia de varias generaciones, debido a irregularidades en su número de registro, lo que lo convertía en un producto ilegal.

La dieta keto busca inducir un estado metabólico llamado cetosis, donde el cuerpo usa la grasa como fuente principal de energía en lugar de los carbohidratos.
Te puede interesar:

ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de yogur griego y otros productos keto

La medida se implementó a Disposición 7.834/2025 del organismo, publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Nélida Agustina Bisio.

Se trata de la golosina a base de oblea y azúcar marca Gallinita Orly, RNE N°: 04003785, RNPA N°: 04030478. Tras una inspección de la Dirección General de Control de la Industria Alimentaria de la provincia de Córdoba en un establecimiento donde se comercializaba, se detectó que los números de registro que se exhiben en el rótulo de producto investigado son inexistentes.

Gallinita Orly Banda del Río Salí Tucumán ANMAT
La golosina Gallinita, un clásico que atraviesa generaciones.

La golosina Gallinita, un clásico que atraviesa generaciones.

Así, al carecer de registros sanitarios de establecimiento y producto, y estar falsamente rotulado al consignar en su rótulo registros de establecimiento y de producto inexistentes, resulta ser "un producto apócrifo".

"Por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República Argentina", repasa el texto de la disposición de ANMAT.

Ante esto, se prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea de la golosina.

Gallinita Orly Banda del Río Salí Tucumán ANMAT
ANMAT prohibió la venta de la golosina Gallinita Orly.

ANMAT prohibió la venta de la golosina Gallinita Orly.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Qué pasó con Lourdes: cronología de horas cargadas de incertidumbre y confusión

Conocé los lugares en Uruguay recomendados por expertos en turismo.

Este pueblo uruguayo cambió su denominación y hasta lo visitó Charles Darwin: dónde queda

play

Apareció Lourdes Fernández de Bandana: "Esto es terrible"

Serán varias las personas que podrán disfrutar estos feriados extras

Dos nuevos feriados: qué localidades se suman al fin de semana largo del 24 de octubre en 2025

El cuerpo apareció durante la tarde noche del martes con signos de violencia. 

Identificaron el cuerpo que apareció en los acantilados de Caras Talladas, en Chubut

La investigación se centra en tres hipótesis. 

Crece el misterio en Chubut: la denuncia anónima que reaviva una hipótesis clave en la investigación

Rating Cero

Volvería un viejo rival de Spiderman.

Cuenta pendiente: este villano de Spiderman volverá 8 años después de una escena post créditos de Marvel

Marley se realizó una operación en siete mintuos.

Operaron a Marley: qué le pasó y cuánto duró la intervención

La producción construye un relato que presenta un muerto viviente con problemas existenciales que desarrolla sentimientos genuinos por una joven humana.
play

Es una extraña historia de amor, pero brilla en Netflix

Ingresaron nuevas películas imperdibles. 
play

Esta película plagada de estrellas tiene misterio y mantiene el suspenso hasta el final: está siendo furor en Netflix

Charly García festejó su cumpleaños número 74 rodeado de amigos y familiares

Charly García festejó su cumpleaños número 74 rodeado de amigos y familiares

Rosalía anunció en un directo de TikTok que LUX saldrá a la venta el 7 de noviembre.

La impresionante transformación de Rosalía: el inusual cambio de look que impacta

últimas noticias

El dólar oficial presiona el techo de la banda en los últimos días antes de las elecciones.

A pesar de la intervención, el dólar no afloja y se mantiene por encima de los $1.500

Hace 8 minutos
Cristina Kirchner hizo un duro análisis de la actualidad del país.

El mensaje de Cristina a tres días de las elecciones: "Es Milei y el ajuste permanente o la Argentina"

Hace 14 minutos
Caputo confirmó el rumbo económico y habló de la reforma impositiva y laboral.

A tres días de las elecciones, el audaz pronóstico de Caputo sobre el dólar: "El lunes no pasa nada"

Hace 16 minutos
El salario pretendido por los argentinos subió en septiembre. 

De cuánto es el sueldo promedio pretendido por los argentinos

Hace 28 minutos
Volvería un viejo rival de Spiderman.

Cuenta pendiente: este villano de Spiderman volverá 8 años después de una escena post créditos de Marvel

Hace 38 minutos