15 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de yogur griego y otros productos keto

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó irregularidades en los registros sanitarios de los artículos, por lo que "no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara".

Por
La dieta keto busca inducir un estado metabólico llamado cetosis

La dieta keto busca inducir un estado metabólico llamado cetosis, donde el cuerpo usa la grasa como fuente principal de energía en lugar de los carbohidratos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración y venta de varios productos alimenticios de una reconocida marca vinculados a las dietas keto o cetogénicas —bajos en carbohidratos, alto en grasas y moderado en proteínas—, por irregularidades en sus registros sanitarios.

Conocé todos los feriados extras que habrá este mes.
Te puede interesar:

Nuevo fin de semana largo: será feriado el lunes 20 de octubre en 2025

La medida se implementó a través de la Disposición 7558/2025 del organismo, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, con la firma de su titular, Nélida Agustina Bisio.

El texto repasa que la investigación surgió a partir de una consulta acerca de la genuinidad de un producto de la marca Mami Keto, que motivó una inspección de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria (DGHySA) de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí se procedió al decomiso de varios artículos por carecer de una rotulación adecuada según lo estipulado en el Código Alimentario Argentino (CAA), debido a que no exhiben en sus rótulos registros sanitarios, por lo que "no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado".

ANMAT prohibió la venta de varios productos saludables de dieta keto: cuáles son

Ante esto, el organismo prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y plataformas de venta en línea de los productos: “Pan premium keto y vegano, hecho con harina de almendras con mix de semillas, marca Mami Keto -alimento saludable”, “Yogur griego natural, marca Mami Keto”, “Pepas keto, marca Mami Keto”, “Budín keto, marca Mami Keto”, “Alfajor keto, marca Mami Keto”, “Cookies keto, marca Mami Keto”, “Crackers keto, marca Mami Keto”; en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.

Mami Keto Pan Premium Keto y Vegano ANMAT
La investigación surgió a partir de una consulta sobre la genuinidad del

La investigación surgió a partir de una consulta sobre la genuinidad del "pan premium keto y vegano" de la marca Mami Keto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las provincias bajo alerta son Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Mendoza.

Repentino cambio del pronóstico para Argentina: el ingreso de un frente frío traerá lluvias y tormentas

El cuerpo fue hallado en la zona de Valentina Norte Rural.

Neuquén: encontraron un cuerpo envuelto en plástico e investigan si es de una mujer desaparecida hace un mes

Laurta fue detenido en Gualeguaychu, desde buscaba escapar a Uruguay.

La primera declaración de Pablo Laurta tras el doble femicidio: "Todo fue por justicia"

El humo que sale del Pabellón 16 con la tragedia ya consumada.
play

Masacre de Magdalena: a 20 años de una de las peores tragedias carcelarias en la historia del país

Se espera la llegada de hasta cinco mil miembros de los Hells Angels de todo el mundo.

¿Quiénes son los Hell's Angels?: la histórica y temible banda de motoqueros llegó a La Plata

En la jornada de protesta resultaron heridas decenas de personas. 

Video: violentos enfrentamientos en Chaco entre la policía y manifestantes que pedían pensiones de discapacidad

Rating Cero

El reality donde surgieron Bandana y Mambrú.

¡Vuelve Popstars! El regreso a Telefé del reality que marcó una época

La actriz hizo un particular comentario sobre la IA y el futuro de la humanidad.

El miedo de Leticia Brédice a la Inteligencia Artificial: "Nos puede dejar desamparados"

Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa entre los fans de Marvel.

Marvel confirmó la noticia más esperada sobre Spider-Man: Brand New Day

La noticia fue confirmada por su hijo Diego Toni.

Luto en el espectáculo: murió Luis Pedro Toni, leyenda del periodismo y socio de APTRA

Mario Pergolini anunció su retiro luego de muchos años.
play

Mario Pergolini anunció su retiro: "Hay una edad en que ya no hay que estar"

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

últimas noticias

Los jubilados que superen los $396.298 quedarán fuera del beneficio en octubre.

Urgente ANSES: este grupo se queda afuera de un importante bono en octubre 2025

Hace 10 minutos
La dieta keto busca inducir un estado metabólico llamado cetosis, donde el cuerpo usa la grasa como fuente principal de energía en lugar de los carbohidratos.

ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de yogur griego y otros productos keto

Hace 25 minutos
Las provincias bajo alerta son Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Mendoza.

Repentino cambio del pronóstico para Argentina: el ingreso de un frente frío traerá lluvias y tormentas

Hace 30 minutos
El cuerpo fue hallado en la zona de Valentina Norte Rural.

Neuquén: encontraron un cuerpo envuelto en plástico e investigan si es de una mujer desaparecida hace un mes

Hace 35 minutos
Laurta fue detenido en Gualeguaychu, desde buscaba escapar a Uruguay.

La primera declaración de Pablo Laurta tras el doble femicidio: "Todo fue por justicia"

Hace 38 minutos