ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de yogur griego y otros productos keto La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó irregularidades en los registros sanitarios de los artículos, por lo que "no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara".







La dieta keto busca inducir un estado metabólico llamado cetosis, donde el cuerpo usa la grasa como fuente principal de energía en lugar de los carbohidratos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración y venta de varios productos alimenticios de una reconocida marca vinculados a las dietas keto o cetogénicas —bajos en carbohidratos, alto en grasas y moderado en proteínas—, por irregularidades en sus registros sanitarios.

La medida se implementó a través de la Disposición 7558/2025 del organismo, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, con la firma de su titular, Nélida Agustina Bisio.

El texto repasa que la investigación surgió a partir de una consulta acerca de la genuinidad de un producto de la marca Mami Keto, que motivó una inspección de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria (DGHySA) de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí se procedió al decomiso de varios artículos por carecer de una rotulación adecuada según lo estipulado en el Código Alimentario Argentino (CAA), debido a que no exhiben en sus rótulos registros sanitarios, por lo que "no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado".

ANMAT prohibió la venta de varios productos saludables de dieta keto: cuáles son Ante esto, el organismo prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y plataformas de venta en línea de los productos: “Pan premium keto y vegano, hecho con harina de almendras con mix de semillas, marca Mami Keto -alimento saludable”, “Yogur griego natural, marca Mami Keto”, “Pepas keto, marca Mami Keto”, “Budín keto, marca Mami Keto”, “Alfajor keto, marca Mami Keto”, “Cookies keto, marca Mami Keto”, “Crackers keto, marca Mami Keto”; en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.

