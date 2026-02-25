25 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Alertan por crecida del Río de la Plata: podría afectar a CABA y la costanera de Buenos Aires

Desde el Servicio de Hidrografía Naval informaron que durante la mañana del miércoles el río se encontrará un metro setenta centímetros sobre los valores normales.

Por

El Servicio de Hidrografía Naval emitió una alerta.

El Servicio de Hidrografía Naval, dependiente del Ministerio de Defensa, alertó sobre la crecida del Río de la Plata para CABA, Costanera norte y sur del conurbano bonaerense: prevén que el pico sea de 3.5 metros.

El niño de 12 años falleció tras el atropello.
Te puede interesar:

Mendoza: un joven de 19 años atropelló y mató a un nene que andaba en bicicleta

De acuerdo al parte oficial difundido el 25 de febrero de 2026, el Río de la Plata interior se encontrará durante la mañana un metro setenta centímetros por encima de los valores indicados en las tablas de marea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BomberosQuilmes/status/2026664941718053231&partner=&hide_thread=false

En ese marco, se estiman las siguientes alturas:

  • Puerto La Plata: 3,10 metros a las 11:00 del 25/02/2026.
  • Puerto de Buenos Aires (Muelle de Pescadores): 3,10 metros a las 12:30 del 25/02/2026.
  • San Fernando: 3,20 metros a las 13:30 del 25/02/2026.
Alta por crecida
Captura de la alerta emitida por el Servicio de Hidrografía Naval.

Captura de la alerta emitida por el Servicio de Hidrografía Naval.

Tras las tormentas, se adelantó el frío en Buenos Aires: avanza un ciclón sobre el Mar Argentino

Tras las lluvias y tormentas que afectaron el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y generaron inundaciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una jornada estable pero fría para el miércoles 25 de febrero. Sin embargo, en el Mar Argentino se generará un ciclón que traerá precipitaciones sobre la Costa Atlántica y parte de la Patagonia.

El SMN pronosticó un avance de un frente frío que genera el descenso de las temperaturas durante la madrugada y primeras horas del miércoles.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el tiempo se mantendrá estable con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado y sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima de 15° y una máxima de 26°, con viento leve. Hacia la noche el cielo estará algo más cubierto.

Embed

Desde Meteored informaron que "las ráfagas de viento fuerte del oeste rotando desde el sur dirigen el pulso de aire relativamente más frío, en compañía de un profundo ciclón sobre el Mar Argentino patagónico". Durante el miércoles, "el sistema de baja presión se desplazará hacia el este, y dejará olas que pueden superar los 6 metros de altura en el sur".

En Mar del Plata, por ejemplo, se espera que el frío esté acompañado por chaparrones, la mínima será de 15° y la máxima, de 21°. Una situación similar ocurre en Mar Chiquita, donde la inestabilidad se mantendrá durante la jornada, la mínima de 16° y máxima de 20°.

Noticias relacionadas

La entrada costará 22.500 pesos. 

Como en Turquía, pero en Buenos Aires: llega el festival de globos aerostáticos BA Flota

play

Bariloche en alerta por hantavirus: falleció un policía tras pasar 48 horas internado

El esquema ya fue oficializado dentro del cronograma anual.

Qué día cae el feriado del 24 de marzo: ¿es fin de semana largo?

De la Linea B, aún sigue cerrada la estación Malabia, la última que falta reabrir 

Reabrió la estación Uruguay de la línea B de subte: el innovador sistema para evitar los robos

Estación Buenos Aires, la novedosa escuela de la Ciudad.

Vuelta a clases: cuáles son los cambios para el ciclo lectivo 2026

play

Villa Ballester: le dispararon dos veces a un repartidor para robarle la moto, pero logró huir herido

Rating Cero

Chayanne volvió a Argentina e hizo vibrar el Movistar Arena.

Chayanne volvió a Argentina e hizo vibrar el Movistar Arena: dos horas de hits y energía al máximo

¿Quién romperá el aislamiento?

Un participante romperá el aislamiento en Gran Hermano 2026: qué le van a contar

Andrea del Boca fue viral por llorar.

¿Estaba actuando? El dramático video de Andrea del Boca en GH: "Yo sé que estás"

Brian Sarmiento protagonizó el primer desnudo en la casa de Gran Hermano, Generación Dorada

Escándalo en Gran Hermano: un participante se desnudó frente a todos y piden su expulsión

El artista dio a conocer los planes a futuro de la compañía. 

Hugh Jackman anticipó lo que se viene en Marvel: qué dijo relacionado a Avengers Doomsday

La sinopsis oficial de Netflix describe la historia como un enfrentamiento entre el deseo de justicia y los riesgos de una investigación no oficial.
play

Cuál es la trama de Los huérfanos, la película de acción y con diferentes líneas temporales que es tendencia en Netflix

últimas noticias

El niño de 12 años falleció tras el atropello.

Mendoza: un joven de 19 años atropelló y mató a un nene que andaba en bicicleta

Hace 19 minutos
Pipo Marín era un dirigente histórico de la AFA.

Conmoción en el fútbol: murió un histórico dirigente de la AFA muy cercano a Chiqui Tapia

Hace 42 minutos
La tripulación de la nave.

La NASA confirmó quién era el astronauta enfermo de la tripulación que regresó a la Tierra

Hace 59 minutos
La entrada costará 22.500 pesos. 

Como en Turquía, pero en Buenos Aires: llega el festival de globos aerostáticos BA Flota

Hace 1 hora
Vasco da Gama acaba de despedir a Diniz y busca a Gallardo para su reemplazo.

Gallardo se va de River: un equipo de Brasil sueña con contratar al Muñeco

Hace 1 hora