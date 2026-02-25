Alertan por crecida del Río de la Plata: podría afectar a CABA y la costanera de Buenos Aires

Desde el Servicio de Hidrografía Naval informaron que durante la mañana del miércoles el río se encontrará un metro setenta centímetros sobre los valores normales.

El Servicio de Hidrografía Naval, dependiente del Ministerio de Defensa, alertó sobre la crecida del Río de la Plata para CABA, Costanera norte y sur del conurbano bonaerense: prevén que el pico sea de 3.5 metros.

De acuerdo al parte oficial difundido el 25 de febrero de 2026, el Río de la Plata interior se encontrará durante la mañana un metro setenta centímetros por encima de los valores indicados en las tablas de marea .

Tras las lluvias y tormentas que afectaron el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y generaron inundaciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una jornada estable pero fría para el miércoles 25 de febrero. Sin embargo, en el Mar Argentino se generará un ciclón que traerá precipitaciones sobre la Costa Atlántica y parte de la Patagonia.

El SMN pronosticó un avance de un frente frío que genera el descenso de las temperaturas durante la madrugada y primeras horas del miércoles.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el tiempo se mantendrá estable con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado y sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima de 15° y una máxima de 26°, con viento leve. Hacia la noche el cielo estará algo más cubierto.

Desde Meteored informaron que "las ráfagas de viento fuerte del oeste rotando desde el sur dirigen el pulso de aire relativamente más frío, en compañía de un profundo ciclón sobre el Mar Argentino patagónico". Durante el miércoles, "el sistema de baja presión se desplazará hacia el este, y dejará olas que pueden superar los 6 metros de altura en el sur".

En Mar del Plata, por ejemplo, se espera que el frío esté acompañado por chaparrones, la mínima será de 15° y la máxima, de 21°. Una situación similar ocurre en Mar Chiquita, donde la inestabilidad se mantendrá durante la jornada, la mínima de 16° y máxima de 20°.