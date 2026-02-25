Reabrió la estación Uruguay de la línea B de subte: el innovador sistema para evitar los robos

Después de haber estado clausurada por obras, volvió a funcionar una parada clave para los usuarios. Con su reapertura, ya son 17 los puntos de la red que fueron renovados.

Después de 5 meses de haber permanecido cerrada , este miércoles reabrió la estación Uruguay de la Línea B, en el marco del Plan de Renovación Integral que impulsa la Ciudad de Buenos Aires.

Los trabajos que se ejecutaron fueron de pintura e impermeabilización , recambio total de pisos , instalación de luces LED , señalización braille, nuevo mobiliario y restauración de murales en el hall y en el andén. También se reorganizaron los locales comerciales para mejorar la circulación.

Además de las obras estructurales, también se avanzó en una renovación total, que quedó inspirada en la enorme oferta teatral de la avenida Corrientes, con telones, butacas, luminarias tipo marquesinas y candilejas, que forman parte de una ambientación pensada para que los usuarios se sumerjan en una verdadera atmósfera artística.

Ante la magnitud del montaje con 4 mil lamparitas LED simulando las luces y los brillos de las calles corrientes, desde SBASE explicaron que el diseño contempló medidas de seguridad específicas: las luces que están ubicadas en el vestíbulo y las paredes están protegidas con recubrimientos acrílicos para evitar vandalismo o robo.

Las únicas lámparas que se encuentran expuestas se encuentran entre ambos andenes, fuera del alcance de los pasajeros. El proyecto se realizó a partir de un convenio con la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales y contó con la participación de la escenógrafa Mariana Tirantte.

Estación Subte Uruguay Línea B

Tras la apertura de esta estación, aún permanecen cerradas las estaciones Piedras y Congreso de la Línea A y Malabia de la B. Por su parte, continúan los trabajos de renovación en Tribunales (Línea D), Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C) y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E). También está en licitación la remodelación de Sáenz Peña, Alberti, Pasco (Línea A) y Dorrego (Línea B).

Este martes reabrió la estación Plaza Italia del Subte D

En la misma línea de reapertura, este martes el Gobierno de la Ciudad comunicó que ya comenzó a operar la estación Plaza Italia de la línea D del Subte, tras una renovación integral de su infraestructura.

Las obras realizadas alcanzaron los dos vestíbulos, los accesos y la zona de andén y comprendieron trabajos de pintura, revestimientos especiales para el tratado de las filtraciones, recambio total de pisos, nueva iluminación y restauración de murales.