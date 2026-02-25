Se perfila como uno de los descansos más atractivos del primer trimestre del año. Con cuatro días consecutivos, será una oportunidad clave para planificar viajes, organizar actividades o simplemente disfrutar de una pausa extendida en la rutina.

El esquema ya fue oficializado dentro del cronograma anual.

La última semana de marzo de 2026, con la confirmación de un feriado puente turístico el día 23, se formará un período de cuatro días libres en Argentina. ¿Cuándo cae el feriado del 24 de marzo en 2026: es fin de semana largo?

Qué pasará con el feriado de marzo 2026: ¿es fin de semana largo?

Los fines de semana extendidos suelen generar un fuerte movimiento turístico en todo el país. Destinos como la Costa Atlántica, Córdoba, Mendoza, el Norte argentino y la Patagonia suelen registrar altos niveles de ocupación hotelera.

Además, este tipo de fechas impulsa sectores como la gastronomía, el transporte y el entretenimiento, favoreciendo a las economías regionales. El esquema fue oficializado por el Gobierno nacional dentro del calendario anual de feriados.

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se conmemora cada 24 de marzo y es un feriado inamovible, establecido por ley en recuerdo de las víctimas de la última dictadura militar iniciada en 1976.

En 2026, al caer martes, el Ejecutivo dispuso un feriado con fines turísticos el lunes 23 de marzo, lo que permitirá un descanso extendido de cuatro días consecutivos:

Sábado 21 de marzo

Domingo 22 de marzo

Lunes 23 de marzo (feriado puente turístico)

Martes 24 de marzo (feriado inamovible)

Este será uno de los primeros fines de semana largos del año, ideal para organizar escapadas, viajes cortos o simplemente descansar tras el inicio del ciclo laboral y escolar.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Para quienes ya planifican el año completo, es clave diferenciar los distintos tipos de feriados que establece el calendario oficial argentino.

Feriados inamovibles

Son aquellos que no pueden trasladarse y se celebran en la fecha exacta establecida por ley. Entre ellos se encuentran:

1° de enero (Año Nuevo)

24 de marzo (Día de la Memoria)

2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas)

25 de mayo (Revolución de Mayo)

20 de junio (Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano)

9 de julio (Día de la Independencia)

8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María)

25 de diciembre (Navidad)

Feriados trasladables

Estos pueden moverse al lunes anterior o posterior para fomentar el turismo interno. Algunos ejemplos son:

Paso a la Inmortalidad del General Güemes

Paso a la Inmortalidad del General San Martín

Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos