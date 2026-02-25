Qué día cae el feriado del 24 de marzo en 2026: ¿es fin de semana largo?
Se perfila como uno de los descansos más atractivos del primer trimestre del año. Con cuatro días consecutivos, será una oportunidad clave para planificar viajes, organizar actividades o simplemente disfrutar de una pausa extendida en la rutina.
El esquema ya fue oficializado dentro del cronograma anual.
Habrá un descanso extendido de cuatro días consecutivos en el tercer mes del año.
La fecha conmemorativa es inamovible y está establecida por ley nacional.
Se sumará una jornada con fines turísticos para conformar un finde XL.
Será uno de los primeros cortes largos del calendario tras el inicio de clases.
La última semana de marzo de 2026, con la confirmación de un feriado puente turístico el día 23, se formará un período de cuatro días libres en Argentina. ¿Cuándo cae el feriado del 24 de marzo en 2026: es fin de semana largo?
Los fines de semana extendidos suelen generar un fuerte movimiento turístico en todo el país. Destinos como la Costa Atlántica, Córdoba, Mendoza, el Norte argentino y la Patagonia suelen registrar altos niveles de ocupación hotelera.
Además, este tipo de fechas impulsa sectores como la gastronomía, el transporte y el entretenimiento, favoreciendo a las economías regionales. El esquema fue oficializado por el Gobierno nacional dentro del calendario anual de feriados.
Cómo es el feriado del 24 de marzo en 2026
El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se conmemora cada 24 de marzo y es un feriado inamovible, establecido por ley en recuerdo de las víctimas de la última dictadura militar iniciada en 1976.
En 2026, al caer martes, el Ejecutivo dispuso un feriado con fines turísticos el lunes 23 de marzo, lo que permitirá un descanso extendido de cuatro días consecutivos:
Sábado 21 de marzo
Domingo 22 de marzo
Lunes 23 de marzo (feriado puente turístico)
Martes 24 de marzo (feriado inamovible)
Este será uno de los primeros fines de semana largos del año, ideal para organizar escapadas, viajes cortos o simplemente descansar tras el inicio del ciclo laboral y escolar.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
Para quienes ya planifican el año completo, es clave diferenciar los distintos tipos de feriados que establece el calendario oficial argentino.
Feriados inamovibles
Son aquellos que no pueden trasladarse y se celebran en la fecha exacta establecida por ley. Entre ellos se encuentran:
1° de enero (Año Nuevo)
24 de marzo (Día de la Memoria)
2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas)
25 de mayo (Revolución de Mayo)
20 de junio (Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano)
9 de julio (Día de la Independencia)
8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María)
25 de diciembre (Navidad)
Feriados trasladables
Estos pueden moverse al lunes anterior o posterior para fomentar el turismo interno. Algunos ejemplos son:
Paso a la Inmortalidad del General Güemes
Paso a la Inmortalidad del General San Martín
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Día de la Soberanía Nacional
Feriados con fines turísticos
Carnaval (generalmente en febrero)
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (2 de abril) —cuando se dispone como puente
Día del Trabajador (1° de mayo) —cuando se traslada
Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (17 de agosto) —cuando se traslada
Día de la Diversidad Cultural (generalmente en octubre) —cuando se traslada
Día de la Soberanía Nacional (generalmente en noviembre) —cuando se traslada