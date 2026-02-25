25 de febrero de 2026 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 670.000 pesos a 30 días en febrero 2026

La previsibilidad vuelve a ser un factor decisivo para quienes priorizan seguridad. Evaluar cada opción permite optimizar resultados sin asumir grandes riesgos.

La política de muchas entidades es incentivar el uso de canales digitales.

La política de muchas entidades es incentivar el uso de canales digitales.

  • Invertir $670.000 a 30 días permite calcular de antemano la renta obtenida al vencimiento.
  • La ganancia cambia según se constituya en sucursal o mediante canales digitales.
  • Las tasas online resultan más altas y generan un monto final superior.
  • En un contexto de inflación más moderada, estas colocaciones recuperan atractivo entre perfiles conservadores.

El plazo fijo continúa siendo una herramienta elegida por quienes buscan resguardar su dinero con un rendimiento previsible en períodos cortos. Con un depósito de $670.000 a 30 días, es posible estimar cuánto se obtiene de intereses bajo las condiciones actuales del mercado financiero.

Durante el inicio de 2026, la estabilidad relativa de las variables económicas favorece la planificación de estrategias simples de inversión. Las tasas nominales anuales se mantienen en niveles que permiten generar ingresos adicionales sin asumir riesgos altos, algo valorado por ahorristas que priorizan seguridad.

Las diferencias entre modalidades a la hora de hacer el depósito impactan directamente en los resultados, por lo que analizar cada alternativa disponible es muy importante para aumentar el rendimiento en el corto plazo.

Cuánto ganas por depositar $670.000 en un plazo fijo según el banco

Al colocar $670.000 durante 30 días, los resultados dependen del canal utilizado para realizar la operación. En sucursal, por ejemplo del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $11.289,04. De esta manera, al finalizar el período el total acreditado asciende a $681.289,04.

Si la constitución se realiza de forma electrónica, la tasa mejora hasta una TNA del 25,00% y una TEA del 28,08%. Gracias a este aumento, la ganancia llega a $13.767,12 y el monto final alcanza los $683.767,12. Esta diferencia responde a la política de muchas entidades de incentivar el uso de canales digitales, que reducen costos operativos y permiten ofrecer condiciones más competitivas.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las previsiones de aumento de precios para los primeros meses de 2026 se ubican en torno al 2% mensual, lo que acerca a estas colocaciones a una situación de equilibrio en términos reales. Dentro de este escenario, las alternativas digitales muestran una mayor capacidad para acompañar el ritmo inflacionario en horizontes cortos, debido a tasas algo más elevadas.

Aunque el margen no sea amplio, la renovación periódica del capital junto con los intereses permite sostener un efecto acumulativo a lo largo del tiempo. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar decisiones se vuelve fundamental para preservar la capacidad de compra.

