Pronóstico del tiempo para Buenos Aires: a qué hora llegan las tormentas y la lluvia en CABA

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por actividad eléctrica, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Mientras tanto, las altas temperaturas y la humedad, se mantendrán durante los próximos días.

Llueve hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormenta y viento para varias localidades de Argentina. Para la jornada del martes 9 de diciembre se espera una serie de fenómenos acompañados por actividad eléctrica, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. ¿A qué hora llueve?

Las tormentas azotan a varias provincias este lunes feriado, en el cierre del fin de semana largo.
El SMN comunicó que las provincias bajo alerta por tormentas son San Luis, Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Mendoza, y Chubut. Estas áreas serán afectadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y lluvias abundantes en cortos períodos.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm., que pueden ser superados en forma puntual", expresaron desde el SMN. En el caso de la zona cordillerana de Santa Cruz, se espera vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h.

Mientras que desde Meteored informaron que para el martes "la mayor parte del país atravesará un periodo de estabilidad, con eventos aislados y poco significativos, limitados a sectores puntuales del NOA, donde algunos desarrollos erráticos podrían presentarse de manera esporádica".

Hoy llueve en CABA: cómo estará el pronóstico del tiempo

Según el pronóstico para el martes 9 de diciembre, durante el transcurso de la jornada se registrarán chaparrones y lluvias dispersas desde las 14 a las 17. Aunque en ciertas zonas de la provincia, las lluvias débiles comenzaron pasadas las 7 de la mañana.

La temperatura se mantendrá en 25° de máxima y 20° de mínima, sin embargo, para el miércoles 10 se espera que las condiciones meteorológicas sean más estables y que no vuelvan las lluvias durante el transcurso del día.

CABA pronóstico 9-12-25
Captura desde Meteored.

Captura desde Meteored.

Alerta meteorológica: las localidades afectadas

Tormenta

  • Buenos Aires: Brand Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist -Brand Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos.
  • La Pampa: Brand Caleu Caleu - Hucal -Brand Chical Co - Puelén.
  • San Luis: Brand Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón.
  • Mendoza: Brand Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa -Brand General Alvear - Zona baja de San Rafael -Brand Zona baja de Malargüe.
  • Neuquén: Brand Este de Loncopué - Este de Picunches - Este de Ñorquín - Oeste de Añelo - Oeste de Pehuenches - Sur de Chos Malal - Sur de Minas -Brand Catán Lil - Collón Curá - Zapala - Zona baja de Aluminé - Zona baja de Huiliches - Zona baja de Lácar -Brand Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú.
  • Río Negro: Brand Avellaneda - Pichi Mahuida -Brand Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta -Brand Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo.
  • Chubut: Brand Este de Mártires - Este de Telsen - Gaiman - Meseta de Biedma - Meseta de Florentino Ameghino - Meseta de Rawson Brand Meseta de Río Senguer.

Viento

  • Santa Cruz: Brand Meseta de Lago Buenos Aires - Meseta de Río Chico
