Alerta meteorológica por tormentas y granizo para Buenos Aires y otras seis provincias Para la jornada del martes, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó fuertes lluvias para varias localidades de la Argentina. ¿Cómo seguirá el tiempo?







Las provincias bajo alerta son San Luis, Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Mendoza, y Chubut.

En el marco de un fin de semana con altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y viento. El organismo pronosticó que para la jornada del martes 9 de diciembre se espera fuertes precipitaciones y granizo para Buenos Aires y otras provincias de Argentina.

El SMN comunicó que las provincias bajo alerta meteorológica son San Luis, Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Mendoza, y Chubut.

Las precipitaciones surgen como consecuencia de un sistema de baja presión sobre Uruguay y sur de Brasil, responsable de ocasionar fuertes tormentas sobre el Litoral y dejando algunos remanentes sobre el norte de la Prov. de Buenos Aires.

En esta línea, se espera que esa región sea afectada por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y lluvias abundantes en cortos períodos.

EL TIEMPO PARA HOY EN #AMBA:



Inestable y cielo mayormente nublado, chance de chaparrones aislados y alguna tormenta débil, especialmente sobre el conurbano norte. Algo ventoso. Viento moderado del Este, con ráfagas en la tarde. Máxima 25° pic.twitter.com/PNG2r6mUVo — Estación Meteorológica Villa Adelina, San Isidro (@MetVillaAdelina) December 9, 2025 "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual", expresaron desde el SMN. En el caso de la zona cordillerana de Santa Cruz, se espera vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h.

Alerta meteorológica: las localidades afectadas Tormenta Buenos Aires: Brand Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist -Brand Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos.

Brand Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist -Brand Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos. La Pampa: Brand Caleu Caleu - Hucal -Brand Chical Co - Puelén.

Brand Caleu Caleu - Hucal -Brand Chical Co - Puelén. San Luis: Brand Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón.

Brand Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón. Mendoza: Brand Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa -Brand General Alvear - Zona baja de San Rafael -Brand Zona baja de Malargüe.

Brand Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa -Brand General Alvear - Zona baja de San Rafael -Brand Zona baja de Malargüe. Neuquén: Brand Este de Loncopué - Este de Picunches - Este de Ñorquín - Oeste de Añelo - Oeste de Pehuenches - Sur de Chos Malal - Sur de Minas -Brand Catán Lil - Collón Curá - Zapala - Zona baja de Aluminé - Zona baja de Huiliches - Zona baja de Lácar -Brand Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú.

Brand Este de Loncopué - Este de Picunches - Este de Ñorquín - Oeste de Añelo - Oeste de Pehuenches - Sur de Chos Malal - Sur de Minas -Brand Catán Lil - Collón Curá - Zapala - Zona baja de Aluminé - Zona baja de Huiliches - Zona baja de Lácar -Brand Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú. Río Negro : Brand Avellaneda - Pichi Mahuida -Brand Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta -Brand Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo.

: Brand Avellaneda - Pichi Mahuida -Brand Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta -Brand Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo. Chubut: Brand Este de Mártires - Este de Telsen - Gaiman - Meseta de Biedma - Meseta de Florentino Ameghino - Meseta de Rawson Brand Meseta de Río Senguer. Viento Santa Cruz: Brand Meseta de Lago Buenos Aires - Meseta de Río Chico