9 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Alerta meteorológica por tormentas y granizo para Buenos Aires y otras seis provincias

Para la jornada del martes, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó fuertes lluvias para varias localidades de la Argentina. ¿Cómo seguirá el tiempo?

Por
Las provincias bajo alerta son San Luis
Las provincias bajo alerta son San Luis, Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Mendoza, y Chubut.

En el marco de un fin de semana con altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y viento. El organismo pronosticó que para la jornada del martes 9 de diciembre se espera fuertes precipitaciones y granizo para Buenos Aires y otras provincias de Argentina.

Llueve hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Te puede interesar:

Pronóstico del tiempo para Buenos Aires: a qué hora llegan las tormentas y la lluvia en CABA

El SMN comunicó que las provincias bajo alerta meteorológica son San Luis, Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Mendoza, y Chubut.

Las precipitaciones surgen como consecuencia de un sistema de baja presión sobre Uruguay y sur de Brasil, responsable de ocasionar fuertes tormentas sobre el Litoral y dejando algunos remanentes sobre el norte de la Prov. de Buenos Aires.

En esta línea, se espera que esa región sea afectada por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y lluvias abundantes en cortos períodos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MetVillaAdelina/status/1998317444763471932&partner=&hide_thread=false

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual", expresaron desde el SMN. En el caso de la zona cordillerana de Santa Cruz, se espera vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h.

Alerta meteorológica: las localidades afectadas

Tormenta

  • Buenos Aires: Brand Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist -Brand Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos.
  • La Pampa: Brand Caleu Caleu - Hucal -Brand Chical Co - Puelén.
  • San Luis: Brand Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón.
  • Mendoza: Brand Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa -Brand General Alvear - Zona baja de San Rafael -Brand Zona baja de Malargüe.
  • Neuquén: Brand Este de Loncopué - Este de Picunches - Este de Ñorquín - Oeste de Añelo - Oeste de Pehuenches - Sur de Chos Malal - Sur de Minas -Brand Catán Lil - Collón Curá - Zapala - Zona baja de Aluminé - Zona baja de Huiliches - Zona baja de Lácar -Brand Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú.
  • Río Negro: Brand Avellaneda - Pichi Mahuida -Brand Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta -Brand Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo.
  • Chubut: Brand Este de Mártires - Este de Telsen - Gaiman - Meseta de Biedma - Meseta de Florentino Ameghino - Meseta de Rawson Brand Meseta de Río Senguer.

Viento

  • Santa Cruz: Brand Meseta de Lago Buenos Aires - Meseta de Río Chico
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las tormentas azotan a varias provincias este lunes feriado, en el cierre del fin de semana largo.

Chau calor extremo: el fin de semana largo cierra con alerta por tormentas en 9 provincias

El fin de semana largo asoma tormentoso en varias provincias.

Tras el calor extremo, el fin de semana largo extiende la alerta por tormentas: a qué provincias afecta

Las lluvias se concentrarán durante el día sábado en la zona oeste de Argentina. 

El fin de semana largo llega con un combo de lluvias, granizo y calor: rigen varias alertas en Argentina

Conoce cómo aumentan las temperaturas a lo largo y ancho del país.

Mapa de temperaturas en Argentina: avanza la ola de calor con máximas que superan los 32°

 Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana. 

Ola de calor en Argentina: a pesar de las altas temperaturas, rige una alerta por tormentas

Se espera que la máxima llegue a los 35° este jueves en CABA.

Calor extremo: la Ciudad supera los 33° en el día más caluroso de la semana

Rating Cero

Se separaron Moritán y Crivocapich.

La ex del ex: se separaron Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich, tras seis meses de relación

El renovado rubio iluminado que marca el nuevo estilo de Mica Tinelli.

La impresionante transformación de Mica Tinelli: se cambió el look y será en 2026

George Clooney y Adam Sandler con actuaciones destacadas en la nueva película de Netflix. 
play

La nueva película de Netflix protagonizada por George Clooney y Adam Sandler

La serie se instaló rápidamente entre las más comentadas del catálogo gracias a su mezcla de drama, acción y atmósfera de western clásico.
play

La miniserie de Netflix cargada de lucha por el poder que es furor

Rosalía se levantó del asiento al ver la cucaracha.

Insólito incidente en Brasil: Rosalía salió corriendo de una entrevista a los gritos y aterrada

El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande
play

De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

últimas noticias

Con esta información ya podés organizar el cierre del año, planificar encuentros y programar tus días libres antes de arrancar el 2026.

Cuándo será el próximo feriado de diciembre 2025: ¿qué día de la semana es?

Hace 4 minutos
Luis Caputo destacó la baja de retenciones al campo anunciada este martes.

Caputo defendió la baja de retenciones: "Nuestro compromiso con el campo es desde el día 1"

Hace 14 minutos
El caso que aún sigue sin resolverse, en el cual la niña reconocida a nivel mundial fue asesinada

Fue un crimen de 1996, sigue sin resolverse pero el año pasado se reabrió la investigación: cuál es el caso

Hace 25 minutos
play

Cortes en avenida Pavón y el Puente Pueyrredón en reclamo por la reforma laboral: aplican el protocolo antipiquetes

Hace 30 minutos
ARCA dió información sobre la fecha límite para hacer este trámite

Definido: cuándo será la próxima recategorización del monotributo de ARCA

Hace 35 minutos