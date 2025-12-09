Alerta meteorológica por tormentas y granizo para Buenos Aires y otras seis provincias

En el marco de un fin de semana con altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y viento. El organismo pronosticó que para la jornada del martes 9 de diciembre se espera fuertes precipitaciones y granizo para Buenos Aires y otras provincias de Argentina.
El SMN comunicó que las provincias bajo alerta meteorológica son San Luis, Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Mendoza, y Chubut.
Las precipitaciones surgen como consecuencia de un sistema de baja presión sobre Uruguay y sur de Brasil, responsable de ocasionar fuertes tormentas sobre el Litoral y dejando algunos remanentes sobre el norte de la Prov. de Buenos Aires.
En esta línea, se espera que esa región sea afectada por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y lluvias abundantes en cortos períodos.
"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual", expresaron desde el SMN. En el caso de la zona cordillerana de Santa Cruz, se espera vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h.